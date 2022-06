Législatives : PS, EELV et PCF refusent la proposition de Mélenchon d'un groupe Nupes unique à l'Assemblée

Au lendemain du second tour des élections législatives, ce lundi, Jean-Luc Mélenchon appelle à ce que la Nupes constitue un seul et même groupe à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe PS, Valérie Rabault, s'y est immédiatement opposée.

Former un seul et même groupe à l'Assemblée nationale. C'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon ce lundi pour la Nupes, au lendemain des élections législatives lors de laquelle la Nouvelle union populaire écologique et sociale et ses alliés ont totalisé 137 sièges.

"La Nouvelle union populaire écologique et sociale devrait se constituer comme un seul groupe" estime Jean-Luc Mélenchon, inquiet que les 89 députés du RN ne remettent en cause son "statut" de première opposition à Emmanuel Macron. "Dès lors qu'il y a un seul groupe, sans aucune discussion possible l'opposition s'appellerait Nupes", a-t-il fait valoir devant le siège de La France insoumise à Paris.

Si cette proposition n'était pas prévue par les accords de la Nupes, le chef de file des Insoumis l'a justifié indiquant que "personne n'avait vu arriver cette situation". Il ne souhaite pas, a-t-il ajouté, "donner le sentiment que nous amplifions la confusion" "par notre propre éparpillement".

"Naturellement je m'en remettrai à ce que décideront les groupes", a-t-il déclaré, plaidant : "Je crois que nous devons être et rester une alternative unie". Interrogé sur les discussions sur ce point avec le PS, EELV et le PCF, Jean-Luc Mélenchon a répondu : "Ca commence là tout de suite. Quelques uns ont évoqué le sujet devant moi mais je ne veux pas les mettre dans l'embarras". Il a ensuite cité comme interlocuteurs, dès dimanche soir, le premier secrétaire du PS Olivier Faure et le chef d'EELV Julien Bayou.

PS, EELV et PCF s'y opposent

A peine la proposition formulée, la présidente du groupe PS, Valérie Rabault, a pourtant rejeté l'idée d'un unique groupe Nupes. "La gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée nationale. C'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur, et je m'y oppose", a tweeté Valérie Rabault.

Quelques minutes plus tard à peine, le PS, EELV et PCF ont indiqué à l'AFP refuser la proposition. Ils estiment que l'accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts. "Il n'a jamais été question d'un groupe unique. Il y aura un groupe socialiste à l'Assemblée nationale", a déclaré Pierre Jouvet, porte-parole du PS. _"Pas question d_e se fondre dans un groupe unique", a pour sa part réagi le porte-parole d'EELV Alain Coulombel. "Nous sommes favorables à un intergroupe mais pas un groupe commun", a souligné un proche du chef communiste Fabien Roussel.

"C'est une proposition, pas une injonction. Ca n'empêche pas chaque partie d'avoir une délégation, comme au Parlement européen, qui s'auto-organise", a voulu rassurer Jean-Luc Mélenchon. "Dussions-nous perdre quelques moyens matériels, j'estime que c'est dérisoire par rapport à l'enjeu politique qui se dessine devant nous", a-t-il dit en référence aux financements des partis.