Législatives : Jean-Marie Le Pen, Carl Lang et le président de Civitas s'allient pour présenter 150 à 200 candidats

Le président d'honneur du Front national Jean-Marie Le Pen, l'ancien frontiste Carl Lang et le président de Civitas Alain Escada font alliance pour les législatives des 11 et 18 juin. Leur union vise à obtenir un financement public pour ces petites formations d'extrême droite.

Jean-Marie Le Pen, Carl Lang et Alain Escada, présidents respectifs des Comités Jeanne, du Parti de la France (PdF) et de Civitas (extrême droite catholique), comptent présenter ensemble 150 à 200 candidats pour les législatives, ont-ils annoncé mardi à l'agence AFP.

Une alliance concurrente du Front national

L'alliance, qualifiée de "cartel", de "plateforme" ou de "partenariat", et qui sera concurrente du Front national, vise pour toutes ces petites formations de l'extrême droite à obtenir un financement public, possible dès que 50 candidats ont obtenu plus d'1% des suffrages exprimés au premier tour des législatives. Tous ces candidats auront sur leur affiche de campagne le soutien explicite de Jean-Marie Le Pen, cofondateur du FN et toujours président d'honneur par décision de justice, malgré son exclusion en août 2015.

L'"Union des patriotes" pour bannière commune

Ils se rattacheront administrativement à une structure appelée "Union des patriotes". Une structure qui sera également rejointe par le Siel, petit parti présidé par le conseiller régional Karim Ouchikh, qui a rompu son alliance avec le Front national. Patrick Hays, ancien frontiste désormais aux Comités Jeanne, sera président de cette "Union des patriotes". Sur les 150 à 200 candidats, environ 60 viendront des "Comités Jeanne", 60 du Parti de la France et environ 25 de Civitas. Le Siel devrait en présenter 70 à 80. Des candidats royalistes pourraient s'ajouter à l'accord.

Une candidate face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont ?

Carl Lang, ex-eurodéputé FN, sera candidat pour le PdF dans la 5ème circonscription de l'Eure, tandis que Alexandre Gabriac, ancien leader du mouvement pétainiste "Jeunesses nationalistes" exclu du FN en 2011 pour une photo le montrant faisant un salut nazi, sera candidat pour Civitas en Isère. Une candidate PdF soutenue par Jean-Marie Le Pen devrait se présenter à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), potentiellement face à Marine Le Pen si celle-ci confirme sa candidature.

Des slogans contre l'immigration

Le mot d'ordre des candidats Comités Jeanne sera "Immigration: assez!", "Pas d'islamisation chez nous! Défendons nos familles, nos traditions, nos libertés" pour les PdF, "Défendons nos familles, nos traditions, nos libertés" pour les Civitas et "La droite des valeurs et des convictions. La France agonise, patriotes, sauvons-la!" pour les Siel.