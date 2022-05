Législatives : Jean-Michel Péroux brigue un mandat de député sous la bannière Reconquête

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avant d'être candidat Reconquête en Berry, Jean-Michel Péroux a voyagé. Tant professionnellement que politiquement. "J'ai commencé par coller des affiches pour la campagne de Jacques Chirac dans les années 1970. Puis j'ai côtoyé Nicolas Sarkozy. Après, j'ai pris mes distances". Cet ancien militaire, ancien chef d'entreprise, parcourt la France et le monde pour ses obligations professionnelles. "Mais j'avais rencontré le Berry lorsque j'étais militaire et j'étais tombé sous le charme. Ca incarne la vrai campagne pour moi. Alors à la retraite, il y a 3 ans, je suis venu m'installer ici, pas loin de Valençay".

Emu par la sincérité d'Eric Zemmour

Désormais libéré des contraintes de la vie active, Jean-Michel Péroux décide de s'investir pleinement dans une cause : la sauvegarde de la ruralité. "Je ne savais pas trop comment... via une association ? Ou bien via un mandat ?" C'est alors que survient l'ascension médiatique d'Eric Zemmour et l'ancien militaire n'est pas insensible au discours de l'homme politique. "Il me faisait beaucoup rire du temps de l'émission de Laurent Ruquier. mais le fond de son discours est très juste et me touche particulièrement. Il m'a beaucoup ému dans cette campagne présidentielle. Je le trouve très sincère".

Jean-Michel Péroux devient coordonnateur départemental du parti Reconquête et décide de briguer un mandat de député dans la deuxième circonscription de l'Indre. "Ma priorité c'est la ruralité. Aider d'abord les gens qui vivent de la terre, faire entendre la voix des agriculteurs. Je veux aussi aider les gens qui vivent en zone rurale en leur offrant des services gratuits".

Jean-Michel Péroux, candidat Reconquête dans la deuxième circonscription de l'Indre Copier

Les élections auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Il y a huit autres candidats sur cette circonscription.