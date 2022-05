Législatives : Julien Brunel finalement pas candidat sur la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Le candidat écologiste Julien Brunel n'est finalement pas candidat pour les élections législatives, sur la 4e circonscription dans les Pyrénées-Atlantiques. Julien Brunel qui représentait le collectif "Les pieds sur terre" n'a pas souhaité faire alliance avec le socialiste Iñaki Echaniz, aujourd'hui candidat NUPES. L'écologiste assure qu'il n'y a ni amertume ni bouderie, et ce même s'il ne donne pas de consigne de vote. La faute à des désaccords sur les questions environnementales, et notamment la LGV.

Impossible de soutenir le PS qui a trop écœuré les gens

"Des décisions parisiennes sont imposées et nous imposent un candidat sorti du chapeau, ça nous contrarie", confie Julien Brunel. Il poursuit : "Si ça avait été un ou une candidate de la France Insoumise, si ça avait été quelqu'un du parti communiste ou de la société civile, [...] la question ne se serait pas posée, nous aurions soutenu sans réfléchir. Ce qui pose problème ici, c'est le cas du parti socialiste qui, à nos yeux, n'a aucune valeur en commun avec nous et à qui on ne peut pas faire confiance."

Dans le communiqué transmis suite à ce retrait de candidature, on lit que la position d'Iñaki Echaniz sur la LGV y est pour beaucoup. Iñaki Echani est ouvertement favorable au tronçon Bordeaux-Dax. Sur ce point, Julien Brunel estime que c'est "une catastrophe environnementale et une destruction massive des terres forestières et nourricières". Il ajoute même que "c'est indécent" de dépenser des milliards dans ce projet alors que cet argent pourrait être investi dans d'autres secteurs en souffrance : le système social, l'école, la santé ou encore les services publics.

Dans le reste du communiqué, on peut également lire : "Cette candidature est le produit du vieux Parti Socialiste et de ses méthodes qui ont écœuré les gens de la politique. Le double jeu du Parti Socialiste de jouer l’alliance de la gauche par ici et en même temps du soutien, du baron socialiste dissident, le climatosceptique David Habib en est la preuve. Le candidat socialiste de la 4ème circonscription du 64 n’est pas du tout en rupture avec ce système et cette pratique du double jeu qu’il reproduit déjà à la perfection en affirmant à l’oral qu’il suivra un programme national, mais en soutenant localement des projets contraires au même programme national. C’est la marque de fabrique du Parti Socialiste dont plus personne ne veut."