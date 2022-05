Législatives : Julien Lassalle candidat dans les Pyrénées-Atlantiques à la place de son frère

Julien Lassalle est officiellement candidat à la succession de son frère Jean. Le député béarnais sortant ne se représentant pas, son cadet a décidé de le remplacer et de se présenter dans la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il a officialisé sa candidature ce lundi 9 mai depuis Oloron-Sainte-Marie.

Retour en politique

L'ancien berger de Lourdios-Ichère, comme son frère, va donc tenter de conserver la circonscription basco-béarnaise dans le clan Lassalle. Il ne s'en cache pas, l'exemple de son aîné Jean a largement influencé cette décision : "je suis resté quarante ans berger, j'ai passé ma vie à côté de quelqu'un qui faisait de la politique, j'ai observé et j'ai vu les revers et aussi les bons côtés".

Ce n'est pas un coup d'essai en politique pour Julien Lassalle puisque celui-ci s'était présenté aux dernières élections régionales sous l'étiquette "Résistons", le parti de Jean Lassalle. Il avait obtenu près de 14% des voix dans le département. Julien Lassalle a indiqué, au titre de ses priorités, qu'il allait "lutter contre le désenclavement en milieu rural, qu'il soit routier, ferroviaire, informatique ou médical".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les candidatures se précisent

Dans la 4e circonscription, face à Julien Lassalle, il y a le candidat de la gauche Inaki Echaniz, investi par le nouveau parti d'union Nupes (nouvelle union populaire écologique et sociale). Mais l'écologiste Julien Brunel, déjà en campagne depuis plusieurs mois, a annoncé qu'il se maintenait. Annick Trounday, psychologue à Bayonne, représentera la majorité présidentielle et le parti Renaissance (anciennement LREM). Pas de candidat du côté des Républicains. Josiane Lopez est investie pour le Rassemblement Nationale, et une nouvelle venue, Margaux Taillefer, pour le parti Reconquête d'Eric Zemmour. Le parti de défense des animaux alignera également un candidat, Paul Darnet, directeur des ventes dans le secteur médical.