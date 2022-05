Législatives : l'accord à gauche représente "un espoir", réagit le Parti communiste de l'Indre

Les principales forces de gauche unies pour la course à l'Assemblée nationale. Insoumis, écologistes et communistes sont tombés d'accord sur une alliance pour les élections législatives, les 12 et 19 juin. (NDLR : L'accord de principe trouvé entre le Parti socialiste et les Insoumis a été annoncé après cette interview). "C'est historique et c'est le signe d'une volonté de répondre aux attentes des Français", réagit Dominique Boué, secrétaire départemental du Parti communiste dans l'Indre.

Invité de France Bleu Berry ce mercredi matin, il explique qu'il renonce à se présenter dans la 1ère circonscription de l'Indre, tout comme Stéphanie Grelet dans la 2ème, au profit d'une union de la gauche. Ces deux circonscriptions ne font, en effet, pas partie des 50 circonscriptions promises aux communistes dans cette alliance. "C'est un acte de rassemblement puisque ça fait des mois qu'on demande à ce qu'il y ait un accord législatif dans le pays, qu'on travaille pour ça, assure Dominique Boué. Pour nous, ce n'est pas un sacrifice. On porte des candidatures communes, un collectif, on s'engage pour le collectif et l'intérêt des gens".

L'objectif, c'est de faire que les députés qui soutiennent la politique d'Emmanuel Macron, plus ou moins directement, soient battus dans ce département

Dans le Cher, Nicolas Sansu, représentera les communistes pour ces élections. Le maire de Vierzon, ancien député, va tenter de reconquérir la 2ème circonscription au nom de l'union de la gauche. En revanche, il n'y aura pas de candidat écologiste en Berry. Les cinq circonscriptions berrichonnes ne font pas partie de la centaine accordées à EELV dans l'accord d'union.

Une campagne commune sur le terrain

Le PCF 36 milite depuis des mois pour une union de la gauche. Pour porter ce projet et cette stratégie commune, les communistes indriens ont organisé une réunion de coordination avec les autres partis de gauche du département, mardi 3 mai. "Toutes les forces de gauche étaient présentes, excepté le NPA, détaille Dominique Boué. On a eu une première discussion qui a permis d'échanger ensemble sur comment on va mener campagne dans ce département". Selon lui, "les premiers jalons ont été posés".