Législatives : l'accord entre EELV et LFI est "le début d'un immense espoir" pour EELV en Occitanie

Europe-Ecologie-Les-Verts et la France Insoumise scellent un accord électoral historique en vue des élections législatives de juin. Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe-Ecologie-les-Verts appelle le PS et le PC à leur emboîter le pas.

Après l'accord conclu entre Europe-Ecologie-les-Verts et la France Insoumise dans la nuit de dimanche à lundi, on décrypte cette union avec Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe-Ecologie-les-Verts pour l'ex-Midi-Pyrénées.

Les gauches sont en train de s'unir, on peut parler d'accord historique?

Régis Godec : Oui, c'est un accord historique que nous allons soumettre au vote de nos militants dans quelques jours, que nous avons adopté dimanche soir en conseil fédéral. Et c'est le début d'un immense espoir qui se lève avec la mise en place de cette "nouvelle Union populaire écologiste et sociale". Nous espérons qu'aujourd'hui, demain, d'autres mouvements politiques vont nous rejoindre pour pouvoir mettre en place une majorité alternative dans les semaines qui viennent.

C'est ce label commun qui a été choisi et qu'on verra sur les tracts, les professions de foi des candidats ?

C'est la bannière commune qui sera portée par l'intégralité des candidats dans les 577 circonscriptions en France et qui montre notre unité, notre volonté de répondre à l'urgence écologique et à l'urgence sociale par un même bulletin de vote et de construire vraiment une politique alternative à la politique d'Emmanuel Macron.

Est-ce que vous trouvez c'est accord équilibré ou La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec ses 22 % au premier tour de la présidentielle, a mis beaucoup de pression ?

Ce que je constate c'est l'évolution de la position de la France Insoumise entre 2017 et 2022. La France insoumise voulait en 2017 présenter des candidats seuls. Et là, le parti ouvre ses portes aux autres formations politiques. Nous avons pris nos responsabilités parce que notre devoir c'est de mettre en place une politique alternative. Et on ne peut pas attendre cinq années de plus face à l'urgence écologique et sociale, il nous faut prendre nos responsabilités et gagner les 12 et 19 juin.

Mais il y a eu des points d'achoppement tout de même, notamment sur l'Europe ?

Je crois que tous nos mouvements sont internationalistes. En vérité, l'Europe est un espoir mais l'Europe est aussi une crainte et parfois un frein pour mettre en place les politiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc toutes ces questions traversent les partis politiques et notre alliance. Nous avons trouvé des formulations très justes sur le sujet et je pense que la campagne démontrera que la question européenne est une question complexe, parce que nous sommes pro-européens, mais qu'il y a parfois certaines lois européennes qu'il ne faudrait pas respecter.

Vous êtes prêts à désobéir à certaines règles européennes en matière économique et budgétaire ?

On le fait déjà. Je ne sais pas si vous avez regardé les dépenses, mais le déficit public annuel qui ne doit pas excéder 3% du produit intérieur brut, on est au-dessus. Il y a des règles qui sont antiécologiques, antisociales et qu'il nous faut savoir remettre en question. Il faut créer un rapport de force avec l'Europe pour qu'une autre Europe soit mise en œuvre. Et nous portons toujours la volonté d'avoir une rénovation du traité européen, mais pas de sortie de l'Union européenne ou de la monnaie unique.

Si la majorité de gauche l'emporte aux élections législatives, Jean-Luc Mélenchon, sera Premier ministre ?

C'est ce qui a été négocié. Jean-Luc Mélenchon a permis aux autres formations politiques de gauche de créer une alliance commune, il donne la possibilité de créer une majorité alternative. Donc je trouve qu'il a été plutôt respectueux et nous allons travailler ensemble. Évidemment, c'est douloureux pour tout le monde, pour toutes les formations politiques qui entrent dans une union. Mais c'est notre devoir de proposer aux électeurs un bulletin unique pour notre majorité.

Concernant le partage des circonscriptions, on imagine que le sujet a été âprement débattu. Finalement, 100 circonscriptions seront attribuées aux écologistes en France ?

100 pour les écologistes et nos partenaires de Génération.s. (mouvement fondé par Benoît Hamon). Nous espérons que le Parti Socialiste et le Parti Communiste nous suivront pour un accord.

Il y aura des candidats écologistes dans les circonscriptions de l'ex-Midi-Pyrénées ?

Bien sûr. Il y en a plusieurs en Haute-Garonne, il y en aura dans l'Aveyron. Il y en a d'autres qui restent encore à définir précisément. Il y aura de toute façon des candidats de la "nouvelle Union populaire, écologiste et sociale" dans toutes les circonscriptions. Que ce soient des candidats d'Europe-Ecologie-Les Verts, des candidats de la France Insoumise, des candidats des autres formations politiques, nous serons présents partout pour porter un nouvel espoir.

Comment allez-vous continuer d'exister, vous, dans cette grande union, est ce que votre parti a encore un sens ?

Oui, tout à fait. C'est une coalition pour une campagne parce que notre responsabilité, c'est de gagner le 19 juin. Mais ce n'est pas un mariage à vie ni forcé. Les identités de chaque parti politique doivent être respectées. Pour nous, c'est un élément important et pour que d'autres formations politiques nous rejoignent, ça reste un élément extrêmement important.

Vous mettez la pression sur le PS et le PC pour négocier avec LFI ?

Je ne mets la pression sur personne. On a tous la pression des électeurs. C'est la situation politique qui nous met la pression et qui nous demande d'être au rendez-vous. On ne peut pas se diviser et perdre cinq années de plus. On a déjà perdu cinq ans entre 2017 et 2022. Maintenant, il faut y aller. Il faut construire une politique alternative à la politique d'Emmanuel Macron.