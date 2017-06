Législatives : l'affaire Ferrand fait réagir sur le marché de Malakoff à Nantes

C'est la dernière ligne droite pour les candidats aux législatives. Les partis politiques jettent leur dernière force dans la bataille. La République en Marche était notamment ce dimanche sur le marché de Malakoff à Nantes. Et plusieurs électeurs sont revenus, agacés, sur l'affaire Ferrand.

Ils sont une petite dizaine, tracts à la main, dispersés sur le marché de Malakoff à Nantes ce dimanche matin. Les militants de La République en Marche ne veulent rien lâcher à une semaine du premier tour des élections législatives.

Mais ils ont une épine dans le pied : l'affaire Ferrand. Le ministre de la cohésion des territoires est soupçonné d'avoir favorisé sa femme dans une opération immobilière lorsqu'il était directeur des Mutuelles de Bretagne. Le parquet de Brest a ouvert une enquête préliminaire.

On est déçus, très déçus" - Laurent

Valérie Oppelt, référente d'En Marche en Loire-Atlantique et candidate dans la deuxième circonscription du département, l'admet. Des électeurs l'interpellent sur cette affaire. "Surtout que nous portons la loi sur la moralisation de la vie politique, souligne Valérie Oppelt. C'est quelque chose qui me touche, étant une ancienne industrielle, j'ai toujours été dans le respect des règles."

Laurent lui est très agacé. Ce quinquagénaire accepte le tract qui lui est tendu mais il est amer. "J'ai voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle mais avec toutes ces affaires, on est déçus, explique Laurent. Ce sont des gens qui profitent du système au détriment de ceux qui travaillent dur et n'ont droit à rien."

Ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est de l'honnêteté." - Stéphane

Stéphane, le frère jumeau de Laurent, demande au président et à son parti d'être irréprochables. "Surtout pas de corruption, on n'est pas en Russie, s'exclame Stéphane. On ne veut plus d'élus qui grappillent de l'argent par-ci par-là."

Christiane, elle, est encore plus remontée. Cette habitante de Malakoff ne va pas aller voter aux législatives. Elle ne croit pas du tout à la loi de moralisation de la vie politique voulue par Emmanuel Macron. "Ce ne sont que des promesses, se désole Christiane. J'ai 62 ans, je vote donc depuis très longtemps, et c'est toujours la même chose, ils ne pensent qu'à eux."

La République en Marche toujours en tête des sondages

Isabelle hausse les épaules. Militante d'En Marche depuis un an, elle comprend les remarques des passants. "Il y a des choses qui ne passent plus, même pour nous, souligne Isabelle. On sent qu'il y a des années d'habitudes, de pratiques qui sont aux frontières de ce qui est acceptable."

Mais La République en Marche n'a pas l'air pour l'instant de pâtir de cette affaire Ferrand. Le parti caracole toujours en tête des sondages pour les élections législatives.