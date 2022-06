Législatives : l'ancienne collaboratrice de Sandrine Josso n'obtient pas gain de cause

Le tribunal des référés refuse de trancher le litige entre Sandrine Josso et son ancienne collaboratrice. Cette dernière la poursuivait pour une histoire de dette non remboursée. Le tribunal estime que l'affaire n'a pas de caractère d'urgence et doit être examinée par un tribunal sur le fond.

Le temps judiciaire percute parfois le temps politique. A deux jours du premier tour des élections législatives, Sandrine Josso, députée MoDem et candidate à un nouveau mandat sur la 7è circonscription de la Loire-Atlantique (Presqu'île guérandaise) rend public le jugement du tribunal des référés de Saint-Nazaire.

Saisi par Graziella Guilleton, une ancienne collaboratrice de la parlementaire, le tribunal devait se prononcer sur une histoire de dette, près de 10.000 euros, accordée par la salariée à son ancienne patronne, une dette à ce jour non remboursée. La plaignante avait choisi de porter l'affaire en référé, c'est à dire devant une juridiction qui traite les dossiers "en urgence". Or ce tribunal vient de rendre sa décision. Il déboute la plaignante, considérant que le dossier n'a pas de caractère d'urgence et donc que "cette contestation excède les pouvoirs du juge des référés et ne relève que des pouvoirs du juge du fond. "

Cette décision qui porte sur la procédure, suffit au bonheur de Sandrine Josso. Dans un communiqué, la députée contestée au sein de son propre camp, estime que cela "démontre mon innocence totale et conforte encore plus le fait que j'ai été victime d'une stratégie de déstabilisation politico-médiatique et d'un acharnement sans relâche, caractérisée par une mauvaise foi incontestable, en amont des élections législatives."

De son coté Graziella Guilleton annonce qu'elle va lancer dès lundi 13 juin une procédure au civil. Dans un communiqué elle se dit "choquée que Mme Josso ose se réjouir du jugement de ce jour, qui dit juste qu’il n’y a pas de caractère d’urgence". Pour elle, Sandrine Josso ne fait que "gagner du temps".