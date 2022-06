Législatives - L'éducation est réformée "avec une calculette à la place du cœur" dénonce Guillaume Ancelet

À 2 jours du premier tour des élections législatives, Guillaume Ancelet, candidat de l'alliance de la gauche dans la 5e circonscription de la Somme était l'invité de France Bleu Picardie ce vendredi. Ce professeur d'EPS de profession veut redonner plus de considération aux enseignants et aux élèves.

A l'approche du premier tour des élections législatives, France Bleu Picardie a passé au crible ce vendredi matin les enjeux de la cinquième circonscription de la Somme. Cette circonscription couvre tout l'est du département, de Albert, à Roye, en passant par Péronne et Ham. Parmi les 9 candidats en lice, il y a celui de l'alliance de la gauche, Guillaume Ancelet, qui fait campagne pour la toute première fois et qui était notre invité à 8 heures 40.

Outre favoriser le pouvoir d'achat, ce professeur d'EPS au collège de Chaulnes - par ailleurs secrétaire départemental du syndicat FSU dans la Somme - veut aussi défendre l'école. "Il faut concevoir l'éducation comme un investissement et non pas comme un coût, assure-t-il. Actuellement, tout est fait avec une calculette à la place du cœur."

Professeurs méprisés

Dans sa circonscription très rurale, des classes sont souvent menacées de fermeture. "Dès qu'on dépasse un certain seuil, 24 élèves par exemple, on ferme, dénonce le candidat de la NUPES. L'école s'est déroulée en pointillés pendant deux ans [à cause de la crise sanitaire, ndlr] mais la logique reste la même, la fermeture de classes. Les élèves ne sont pas pris en compte, alors qu'ils doivent être au cœur des réflexions. Ils doivent être moins nombreux en classe."

Concernant les enseignants, il estime qu'ils doivent "être mieux considérés. Les profs ont été méprises pendant 5 ans par le ministre [Jean-Michel Blanquer, ndlr]. Aujourd'hui, on attire plus les jeunes, c'est logique. Quand on est méprisé sans cesse, on n'a plus envie à bac+5 et pour 1.400 euros de faire ce métier."