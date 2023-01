Législatives : l'élection de Damien Adam confirmée, mais douze voix lui sont retirées

Plus d'un an après, la réélection de Damien Adam comme député de la première circonscription de la Seine-Maritime a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Il l'emporte avec 66 voix, d'avance, et non plus 78, sur son concurrent Maxime Da Silva.

Damien Adam, invité dans les locaux de France Bleu Normandie en juin 2022. © Radio France - Thomas Schonheere Sa réélection est bien validée. Le député Renaissance de la première circonscription de la Seine-Maritime, Damien Adam a vu son élection validée par le Conseil constitutionnel ce vendredi 27 janvier 2023, près d'un an après l'échéance électorale. Le candidat malheureux, Maxime Da Silva, représentant de la NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale) avait déposé un recours jugé recevable par le Conseil constitutionnel, pointant des irrégularités de nature, selon lui, à fausser le scrutin. Par exemple une information erronée sur l'heure de fermeture des bureaux de vote sur le site internet de la mairie de Rouen. Ce vendredi 27 janvier, la Conseil constitutionnel a rejeté la requête de Maxime Da Silva. Douze voix retirées à Damien Adam L'instance a tout de même décidé de faire annuler douze voix en faveur de Damien Adam, en raison "des différences de signature significatives entre les deux tours de scrutin". Ces voix sont jugées "irrégulièrement exprimées". Au lieu de 78, il n'y a donc que 66 voix d'écarts entre Damien Adam et Maxime Da Silva. Ce dernier a réagi sur Twitter :

"L'élection du 19 juin sur la première circonscription de la Seine-Maritime est confirmée par le Conseil Constitutionnel. Le résultat, [...], pointe la fragilité du bilan de Damien Adam" écrit-il.