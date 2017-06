Législatives : l'élimination de Guillaume Bachelay ne surprend pas vraiment dans la 4e circonscription de Seine-Maritime

C'est un coup de tonnerre politique : le député socialiste sortant Guillaume Bachelay a été éliminé dès le premier tour de l'élection législative dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, le dimanche 11 juin. Pourtant, ce résultat ne surprend pas vraiment les électeurs, qui sont désabusés.

Ça fait partie des grosses surprises de ce premier tour des élections législatives. Dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, le député socialiste sortant Guillaume Bachelay a été éliminé dès le premier tour. Avec 18.95% des suffrages, il se place en troisième position, derrière la candidate de La République En Marche Sira Sylla et le candidat du Front national Nicolas Goury, qui ne compte que 122 voix d'avance sur le socialiste (19.25%). Celui qui siégeait à l'Assemblée nationale depuis 2012 (il avait pris la suite de Laurent Fabius, nommé au gouvernement) ne récolte donc pas suffisamment de voix par rapport au nombre d'inscrits sur les listes pour se qualifier au second tour. Dans une circonscription acquise au Parti socialiste depuis 1981, le résultat fait l'effet d'un coup de tonnerre. Mais parmi les électeurs, la surprise est beaucoup moins importante.

On essaie de nouvelles têtes !

Près de 36 ans de domination socialiste qui partent en fumée : un coup de tonnerre politique qui ne surprend pas vraiment les clients d'une brasserie du centre-ville de Grand Quevilly. La circonscription a beau avoir été le bastion de Laurent Fabius pendant 24 ans et celui du numéro 2 du PS Guillaume Bachelay depuis 2012, ce revirement était à prévoir selon Rachid : "La dernière position du Parti socialiste, c'était plus une position de droite que de gauche", analyse cet homme de 41 ans. "Donc ce résultat me semble être dans la logique des choses. Vu qu'on est déçus par tout le monde, on essaie de nouvelles têtes !" Comme près d'un habitant sur deux dans la circonscription, Rachid n'a pas voté lors de ce premier tour. Un chiffre qui effraie Odette : selon cette retraitée de 86 ans, ça peut en partie expliquer l'élimination de celui qui a été la plume de François Hollande. "Il y a eu beaucoup trop d'abstention ! C'est quand même malheureux. Et ces personnes seront les premières à critiquer", déplore-t-elle.

Le successeur de la Laurent Fabius a-t-il été une victime collatérale d'une tendance nationale ? Pas seulement selon Robert qui estime que la percée historique du Front national à plus de 19% peut s'expliquer grâce au contexte local. "C'est beaucoup lié à la délinquance parce qu'on n'en parle pas", analyse-t-il. "Les gens en ont marre. C'est pour ça que la circonscription qui était ancrée à gauche, c'est fini !"

Les socialistes sont donc bien forcés de passer la main après plusieurs décennies de domination. Pour le second tour, Guillaume Bachelay appelle à voter pour la candidate de La République en Marche Sira Sylla. Le député sortant n'a pas voulu s'exprimer sur France Bleu Normandie. Dans un communiqué, il dit "partager la profonde déception de [ses] électeurs." Le numéro du PS réaffirme "[son] engagement et [son] dévouement au service de la justice sociale et de l'avenir."

A lire aussi :