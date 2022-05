Législatives : l'eurodéputée Valérie Hayer a fait son choix entre Géraldine Bannier et Christophe Langouët

Valérie Hayer ne compte pas sortir des rangs à l'occasion de ces élections législatives les 12 et 19 juin : "On a depuis hier soir(dimanche 8 mai), trois noms de candidats investis par la majorité présidentielle en Mayenne, Yannick Favennec dans la 3ème circonscription, Béatrice Mottier dans la 1ère et Géraldine Bannier dans la 2ème. Christophe Langouët, le maire de Cossé-le-Vivien a en effet décidé de se présenter , en candidat indépendant et de se mettre en retrait de la majorité présidentielle, il a fait ses preuves en tant qu'élu local, mais en ce qui me concerne ma position est très claire, je soutiens les candidats investis officiellement par la majorité présidentielle. "

Objectif en Mayenne : faire le grand chelem pour la majorité présidentielle

Les 3 candidats soutenus par Emmanuel Macron auront face à eux des hommes et des femmes investis par l'union de la gauche (la France Insoumise, EELV et le PS). Mais ça ne fait pas peur à Valérie Hayer : "l'objectif c'est de faire le grand chelem pour la majorité présidentielle. L'union de la gauche, ça ne me fait pas peur, je pense que l'objectif bien évidemment c'est d'être mobilisé pour apporter et garantir cette majorité au Président de la République pour continuer à transformer la France. Je pense que cette union, c'est une union de circonstance, le PS et les Verts sont dans une compromission, qui remettent en cause leurs propres valeurs notamment européennes."

Journée de l'Europe en pleine guerre en Ukraine

Aujourd'hui (lundi 9 mai) c'est la journée de l'Europe. Une journée normalement de fête, mais avec la guerre en Ukraine, le climat est pesant. Si certains trouvent que l'UE devraient intervenir militairement, Valérie Hayer n'est pas d'accord : "depuis le début, l'Europe est à coté de l'Ukraine, Emmanuel Macron et la France aussi. Il y a un paquet de sanctions prises contre la Russie. Les sanctions sont efficaces et je crois que la solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien a été forte et à mon sens Vladimir Poutine n'avait pas anticipé cette unité des Européens . Il faut continuer, il faut accroitre les sanctions pour asphyxier cette guerre, il faut tout mettre en œuvre pour que cette guerre soit la moins longue possible et empêcher le financement de cette guerre. L'Union Européenne n'est pas co-belligérante, il faut aussi qu'on puisse protéger l'Europe et les Européens, on accompagne l'Ukraine avec l'argent et les armes."