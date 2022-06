Législatives : l'incompréhension d'habitants de Tours-Nord, divisé en deux circonscriptions

Dis-moi où tu habites, je te dirai pour qui tu votes. C'est un peu l'idée à Tours-Nord, où 14 bureaux de vote ne sont pas rattachés à la 1re circonscription, celle de Tours, mais à la 5e, celle du Nord-Ouest de l'Indre-et-Loire, qui va de Château-la-Vallière à Bourgueil, en passant par Saint-Cyr-sur-Loire et Neuvy-le-Roi.

Ce découpage électoral, créé dans les années 1980, beaucoup d'habitants de Tours-Nord l'ignorent. "On habite près de Christ-Roi, du côté droit de l'avenue Maginot quand vous arrivez de Monconseil, pour vous rendre à la Tranchée", expliquent ces quatre amis, attablés sur une terrasse, près du Beffroi. Ils voteront donc pour la 5e circonscription et ils l'apprennent tout juste. "Donc on vote aussi pour les mêmes candidats que ceux qui habitent Bourgueil, alors qu'on est à Tours ? C'est n'importe quoi ! On n'était pas au courant. Et on ne doit pas être les seuls. Après, il ne faut pas s'étonner si les gens ne vont pas voter, vu qu'il ne savent même pas pour qui ils doivent voter."

13.000 électeurs concernés

En réalité, la ligne de démarcation, c'est l'avenue Maginot. Ça ne s'invente pas. Tout ceux qui se trouvent du côté nord votent pour la 5e circonscription et ceux qui sont côté sud, pour la première. Cela concerne 20.000 habitants, dont 13.000 électeurs dans les quartiers Milletière, Douets et Europe. Du côté des candidats, il faut donc faire preuve de pédagogie.

"On a fait un petit plan de la circonscription sur nos tracts, Olivier Lebreton, candidat sous l'étiquette Les Républicains - UDI - Nouveau Centre, à Tours. Tout ça s'explique par le fait que Tours-Nord s'est développé énormément, sa population a beaucoup augmenté ces dernières années. Et il a fallu rééquilibrer les circonscriptions pour répartir équitablement le nombre de votants sur l'Indre-et-Loire, de façon à éviter de se retrouver avec une circonscription énorme, la première, celle de Tours, et d'autres plus petites, comme la cinquième."

"Même les élus et la préfecture oublient parfois que je suis aussi députée de Tours", Sabine Thillaye, députée de la cinquième circonscription

En revanche, quelle est la cohérence de territoire ? Charles s'interroge. Il est militant communiste et soutien de la candidate Nupes, Françoise Langlade, dans la cinquième circonscription. "À Tours-Nord, vous avez beaucoup de logements sociaux, de gens aux petits revenus. Cela n'a rien à avoir dans le Bourgueillois, plus rural, qui vient bien grâce à ses vignobles. C'est la réalité de notre zone. Et il faut arriver à parler à tout le monde."

Sabine Thillaye, députée sortante Renaissance de la cinquième circonscription, reconnait que ce découpage est un peu "curieux". Et cela ne pose pas souci qu'avec les électeurs. "Même les élus et la préfecture oublient parfois que je suis aussi députée de Tours. Quand il y a des invitations ou des évènements, c'est mon collègue député sur la première circonscription, Philippe Chalumeau, qui est convié à ma place. Après, dans ma circonscription, il faut aussi savoir que nous avons des communes qui font partie du canton de Château-Renault, alors que la ville de Château-Renault fait partie de la circonscription d'Amboise. Cela n'aide pas à la compréhension."