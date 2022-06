Législatives : l'interview de Maxime Da Silva, candidat Nupes dans la 1e circonscription de la Seine-Maritime

Dimanche 19 juin, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes, pour le second tour des élections législatives. L'union de la gauche (Nupes) est qualifiée dans huit des dix circonscriptions de la Seine-Maritime. Dans la première (Rouen, Mont-Saint-Aignan, Déville-lès-Rouen) , Maxime Da Silva est arrivé en tête au premier tour. À quelques jours d'affronter Damien Adam, député sortant de la majorité (Ensemble), il répond aux questions de France Bleu Normandie.

Maxime Da Silva, vous pensez avoir des réserves de voix suffisantes pour gagner ?

Visiblement, c'est le cas. J'ai eu madame de Cintré (Christine de Cintré, candidate socialiste dissidente, éliminée dès le premier tour en arrivant troisième, ndlr) qui a clairement appelé à voter pour moi. Il y a également le maire de Rouen, qui est la commune principale de la circonscription, qui a dit que quand on est de gauche, ont vote à gauche. Donc la consigne de vote est très claire pour dimanche prochain. Ensuite, j'ai bon espoir parce que j'ai porté des combats sur la question animaliste, parce que je suis quelqu'un qui a un engagement, qui est très ancré à gauche. Les électeurs de gauche du premier tour pourront, dans leur ensemble, reporter leur voix sur ma candidature et obtenir la victoire dimanche.

Pourtant, sur France Bleu Normandie, des électeurs de gauche disent : "Ah non, je ne vais pas voter pour le candidat qui représente un futur dictateur" en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Que leur répondez-vous ?

Un dictateur, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force et qui, quand il l'a, refuse de le rendre. Or, Jean-Luc Mélenchon candidate démocratiquement aux élections et en plus, il a une proposition : celle de donner le pouvoir aux habitantes et aux habitants de révoquer les élus. Ça veut dire que si l'élu ne fait pas ce pour quoi les électeurs lui ont confié un mandat, alors, les électeurs auront le pouvoir de le remercier et de lui demander de quitter son mandat prématurément. Je pense que c'est plutôt l'inverse de la dictature, c'est la démocratie ouverte. Que ces électeurs soient rassurés, s'ils votent pour moi dimanche, ils éliront un démocrate qui agira pour le territoire.

Si vous gagnez, vous promettez d'être un député assidu, de siéger tout le temps à l'Assemblée ?

Je promets deux choses. D'abord, de faire l'exact inverse de ce qu'a fait le député Damien Adam pendant cinq ans, qui a été inutile pour le territoire. Je pense notamment au dossier Lubrizol, dans lequel il a eu l'opportunité d'être rapporteur d'une commission d'enquête sur le dossier. Il s'est contenté de laisser un administrateur de l'Assemblée travailler, pour signer à la fin un rapport technocratique, qui n'a pas permis de défendre les habitantes et les habitants du territoire.

Ensuite, pour ce qui est de ma méthode, j'ai d'ores et déjà créé un parlement populaire de campagne, avec des personnes engagées sur le territoire : des associatifs, des syndicalistes, qui viennent en appui aujourd'hui de l'animation de la campagne et qui, demain, serviront en quelque sorte de contre-pouvoir. Donc j'appelle tous les habitants à venir se saisir de cet outil. D'ailleurs, nous avons à l'intérieur des écologistes, des communistes, bientôt des socialistes, qui vont nous rejoindre et qui vont participer à ce mandat électoral de cinq ans, pour pouvoir aller dans le sens des intérêts des habitants de Rouen, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan.

À l'échelle nationale, Emmanuel Macron a demandé "une majorité solide" au nom de "l'intérêt supérieur de la nation". Est-ce que c'est un signe de fébrilité, selon vous ?

Clairement. On a vu que le président de République faisait tout pour empêcher la dynamique de la Nupes. Et puis, je pense que ça a déjà été fait au premier tour et qu'ils n'y arriveront pas. La majorité présidentielle est même réduite dans plusieurs circonscriptions où nous sommes face au Rassemblement national. Ce qui se joue dimanche, c'est le choix de l'union de la gauche, qui va de la France insoumise au Parti socialiste, ou du Rassemblement national. Certains candidats (de la majorité présidentielle, ndlr) appellent à voter blanc. Je tiens à rappeler que si monsieur Macron a été réélu au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est parce que nous, électeurs de gauche, avons décidé qu'il y aurait aucune voix pour madame Le Pen. Aujourd'hui, le fait que le discours de monsieur Macron et de plusieurs personnalités de la République en marche n'aille pas dans le même sens, fait que je me demande vraiment qui est dans le camp des Républicains.

Notre sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu et France 3 vous crédite de 190 députés maximum à l'Assemblée nationale. C'est loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue.

Je pense que ce que les gens ont compris dimanche soir, c'est qu'au second tour de l'élection présidentielle, ils ont eu un duo infernal pour la deuxième fois entre monsieur Macron et madame Le Pen. Ce qui se joue dimanche, c'est que dans environ 400 circonscriptions, la Nupes et la majorité présidentielle sont au deuxième tour. Donc il y a un deuxième match de deuxième tour qui se joue. Cette fois, c'est entre monsieur Macron et monsieur Mélenchon : c'est soit le monde libéral et la retraite à 65 ans, le travail gratuit pour les bénéficiaires du RSA, soit un monde dans lequel on prendra en compte les enjeux écologiques, dans lequel on agira en direction de celles et ceux qui en ont le plus besoin, en mettant le Smic à 1.500 €, en faisant une allocation d'autonomie jeunesse, en bloquant les prix des carburants, des produits de première nécessité. Il y a une urgence écologique et sociale qui est telle dans le pays que dimanche, les habitants n'ont pas le choix. S'ils veulent faire barrage à la politique libérale d'Emmanuel Macron, ils doivent toutes et tous voter pour la Nupes.

Qu'est-ce qui va faire, selon vous, la différence dans ces derniers jours de campagne ?

C'est la crédibilité de notre projet, la dynamique en cours et surtout, le vent d'espoir qu'on a levé et la volonté des gens qui veulent faire barrage. Je rappelle que sept Français sur dix ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Ils ont le pouvoir de l'empêcher.