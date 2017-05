Législatives : la 1ère circonscription du Pas-de-Calais essentiellement rurale

Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives des 11 et 18 juin, France Bleu Nord fait le tour des circonscriptions, à l'écoute des habitants. Dans le Pas-de-Calais, la première circonscription est la plus vaste du département, celle qui compte le plus de communes en France.

A voir le défilé des femmes et des hommes politiques chaque année au salon de l'agriculture, nul doute que le monde paysan est particulièrement cher au coeur de nos élus. Du Sud de Bapaume à l'Ouest de St Pol-sur-Ternoise, la première circonscription du Pas-de-Calais ne vit quasiment que de la terre et pourtant, sur le terrain, les agriculteurs ont parfois l'impression de ne pas être écoutés ni même entendus. Tous et quelles que soient leurs productions ont l'impression de crouler sous les charges de la réglementation.

A Bavincourt, entre Arras et Doullens, Guillaume Caron gère avec deux associés une exploitation d'une centaine de vaches laitières et 200 hectares en polyculture céréales et légumes, une partie en bio. "Tous les jours on passe du temps sur l'ordinateur à remplir des fiches de renseignements pour le suivi de l'élevage et des cultures, constate l'agriculteur, et chaque fois que je veux modifier quelque chose sur mon exploitation, je dois déposer une demande d'autorisation et la justifier", pour lui c'est autant de temps perdu.

Et puis il y a les normes européennes. S'il trouve normal de devoir rendre des comptes quand on touche des subventions, Guillaume Caron constate quand même avec une certaine amertume que " l'état français passe son temps à renforcer les contraintes! Résultat on trouve sur le marché des produits qui viennent de loin et doivent donc voyager mais sont moins chers sur les étals que nos produits dont les coûts de production sont plus élevés"!

Et l'agriculteur d'ajouter: "Nous on veut juste pouvoir vivre dignement de notre travail". Et c'est le message que tenteront de faire passer les adhérents de la FDSEA qui invitent les candidats aux prochaines élections à venir les rencontrer sur leurs exploitations le 6 juin prochain

Les maires des petites communes attentifs

La première circonscription du Pas-de-Calais qui compte donc 295 clochers est composée exclusivement de communes rurales. La plus petite, Canteleux, ne recense que 16 habitants, les "villes phares" que sont Bapaume et St Pol-sur-Ternoise, respectivement 4 et 5000. La plupart sont donc concernés par la désertification médicale, la faiblesse des moyens de communication comme la téléphonie mobile ou l'internet, mais aussi l'absence de moyens de transport qui assureraient plus d'autonomie aux plus jeunes comme aux plus anciens.

Mais la plupart de ces dossiers relèvent des intercommunalités, révisées et regroupées à la fin de l'année dernière, elles sont parfois tentaculaires et éloignent les habitants des centres de décision. Et puis certains maires ont l'impression de pas pouvoir faire entendre leurs voix.

Michaël Poillion a été élu en 2014 à la tête de la petite commune d'Héricourt, au sud de St Pol, qui ne compte que 104 habitants. "J'ai parfois l'impression d'avoir perdu l'essentiel de mes prérogatives pour ne conserver que les moins intéressantes, on est un peu comme des coqs sur un tas de fumier", explique-t-il. Selon lui on n'attache pas assez d'importance au confort des habitants, "dès qu'on aborde les sujet des jeunes et de la culture, on nous regarde d'un drôle d'air. Pourtant, on ne peut pas compter attirer des médecins dans des maisons médicales si leurs familles ne trouvent pas un certain confort de vie". Et c'est ça aussi la solitude d'un élu rural.

Les candidats en lice