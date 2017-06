Législatives: la 1ère circonscription uniquement niçoise

Plus de 140.000 niçois composent la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes. Circonscription purement urbaine et purement niçoise. Portrait et paroles de candidats.

C'est une spécificité de cette circonscription, elle n'est que niçoise et qu'urbaine. Les problématiques soulevées par cette législatives sont donc la ville, la circulation, la sécurité, la pollution, etc. Portrait.

Portrait de la 1ère circonscription

Paroles de candidats à travers le journal de campagne.

Journal de campagne

Les candidats en lice

Moussa Ba (Alliance Ecologiste Indépendante), Christian Razeau (Confédération pour l'homme, l'animal et la planète), Eric Boizet (UPR), Jean-Pierre Daugreilh (Front National), Caroline Reverso-Meinietti (La république en marche), Thomas Calvifiori (Debout la France), Sophie Taam (sans étiquette), Eric Ciotti (LR), Michel Cotta (CNIP), Diane Médus (Mouvement des Progressistes), Yann Librati (PS), Agnès benkemoun (LO) et Robert Injey (PC-France Insoumise)