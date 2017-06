Législatives: la 2ème circonscription, Vence, Grasse et haut-pays

Focus sur cette 2ème circonscription des Alpes-Maritimes. Un territoire compris entre Grasse, Vence, Carros et le haut-pays. Portrait et paroles de candidats.

C'est une circonscription très diversifiée. Un moyen pays très urbanisée avec des villes comme Vence, une partie de Grasse ou Carros et un haut-pays très peu peuplé. Les problèmes et thèmes de campagne sont donc divers et variés. Portrait de cette deuxième circonscription.

Portrait de la 2ème circonscription

Paroles de candidats maintenant à travers le journal de campagne.

Journal de campagne

les candidats en lice pour cette élections sont:

Jérome Cochet (FN), Axel Thomas (UPR), Sonia Naffati (France Insoumise), Pierre Valet (Divers), Loïc Dombreval (LREM), Jean-Louis Fiori (PCF), Brigitte Reynard (Conf pour l'homme, l'animal et la planète), Anne Sattonnet (LR-UDI), Eliette Trouche (Debout la France) et Alain Bouilleaux (LO),.