Législatives : la 3ème circonscription de la Sarthe

Circonscription ouvrière durement touchée par les fermetures d'entreprises ces dernières années, le Front national pourrait y réaliser ses meilleurs scores en Sarthe, comme lors de la présidentielle alors que le député socialiste sortant Guy-Michel Chauveau a décidé de ne pas rempiler.

C'est la principale circonscription du Sud Sarthe allant de La Flèche à Saint-Calais en passant par le Lude et Montval-sur-Loir et la seule (sur les 5 circonscriptions du département) à ne pas comporter une partie du Mans. Il s'agit donc de la circonscription la plus rurale donc mais aussi la plus ouvrière (16.821 ouvriers sur 114.352 habitants selon l'Insee). Elle a pour particularité d'avoir grandement souffert sur le plan économique ces 5 dernières années. Les fermetures d'entreprises se sont enchaînées : Harman à Montval-sur-Loir (ex Château-du Loir), Candia au Lude, Bopack à Bazouges-sur-le-Loir, Belipa à Ecommoy ou encore Colwell à Bessé-sur-Braye. C'est un bassin d'emploi sinistré.

Les bons scores du Front national

Un bassin d'emploi sinistré où Marine Le Pen a obtenu ses meilleurs résultats en Sarthe aux premier et second tour de la présidentielle (24 et 42%). Pascal Gannat, le patron du FN sarthois y est donc logiquement candidat, tout comme Jean-Claude Barlemont, du Parti de France, soutenu par Jean-Marie Le Pen et . Autre chef de file : la présidente Les Républicains de la Sarthe et maire de Montval-sur-Loir, Béatrice Pavy-Morançais. Cette dernière espère retrouver son fauteuil de député de la 3ème circonscription qu'elle avait perdue en 2012, battue par Guy-Michel Chauveau, le maire socialiste de La Flèche qui, à 72 ans, a décidé de ne pas se représenter.

Les 12 candidats de la 3ème circonscription de la Sarthe :

David BONNETIER (Debout la France)

Barbara FOSSAERT (La France insoumise)

Pascale FONTENEL-PERSONNE (La République en marche)

Jean-Claude BARLEMONT (Parti de France)

Gérard CONFINO (Alliance écologiste indépendante)

Béatrice PAVY-MORANÇAIS (Les Républicains)

Pascal GANNAT (Front national)

Dominique TRICHET-ALLAIRE (Europe Ecologie Les Verts)

Nordine VALLAS (Parti pirate)

Nicolas CHAUVIN (Parti socialiste)

Natacha FERNANDEZ-TONNEL (Union Populaire Républicaine)

Thomas HUBERT (Lutte Ouvrière)

Les rédactions de France Bleu Maine et Ouest-France proposent, avant le 1er tour des législatives, un coup de projecteur sur chacune des cinq circonscriptions sarthoises.