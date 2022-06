Législatives : la 4e circonscription de Haute-Garonne, meilleure chance de victoire pour la Nupes

Dernier débat sur France Bleu Occitanie avant le premier tour des élections législatives dimanche. Avec un coup de projecteur ce mardi sur la 4e circonscription de Haute-Garonne. Elle englobe le sud-ouest de la ville, Saint-Simon, les quartiers populaires de Bagatelle et du Mirail avant de remonter jusqu'à Saint-Cyprien, d'enjamber la Garonne puis de couvrir les places du Capitole et Dupuy, le quartier cossu de Guilheméry et le quartier Bonhoure.

Quatre thèmes au menu : la mixité sociale, la sécurité, le pouvoir d’achat et les enjeux politiques nationaux de cette élection. Cette circonscription, gagnée par En Marche il y a cinq ans, pourrait basculer dans les bras de la Nupes puisque Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête au premier tour de la présidentielle en avril dernier avec 38,8% des voix.

Quatre candidats débattront ce mardi soir : Fatiha Boudjahlat pour le MRC, Marie-Claire Constans pour la majorité présidentielle, François Piquemal pour la Nupes et Bertrand Serp pour LR. Ce débat aura lieu, mardi 7 juin donc, au restaurant « Les Chimères », quartier Saint-Cyprien, de 19h à 20h.

Rdv 19h ce mardi à la radio et en vidéo sur notre page Facebook

Sont aussi candidats dans la 4e circonscription de Haute-Garonne : Ewa Sadowski pour le RN (elle devait participer au débat mais est positive au Covid), Patrick Marcireau (LO), Sandrine Lafarge (Education, démocratie et dignité), Raimon Sabater (Parti animaliste), Arthur Cottrel (Reconquête), Jacme Delmas (Bastir Occitanie, Régionalistes), Khady-Alberte Sy (Divers gauche), Cécile Brandely (Divers extrême-gauche), Anaïs Jalouneix (Divers gauche) et Jean-Pierre Carsalade (Divers centre).