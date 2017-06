Législatives : la 8e circonscription de Seine-Maritime, plus indécise que prévu

Les élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin. La Seine-Maritime et l’Eure représentent quinze circonscriptions : les électeurs vont donc devoir désigner 15 députés. Dans la 8e circonscription de Saine-Maritime, 10 candidats se font face.

Le premier tour des élections législatives se déroulera ce dimanche 11 juin 2017, en France. En vue du scrutin, France Bleu Normandie vous propose chaque jour un focus sur l'une des circonscriptions de l'Eure et de la Seine Maritime. Deux départements où les électeurs sont amenés à désigner 15 députés. Dans la huitième circonscription de Seine-Maritime, qui regroupent notamment Gonfreville l'Orcher ainsi que plusieurs cantons du Havre dont quelques quartiers "sensibles" : 10 candidats se battent pour le poste à l'Assemblée Nationale.

Reportage :

L'enjeu dans la 8e circonscription du Havre :

Tout le monde s'accorde à dire que la 8e circonscription de Seine-Maritime, avec plusieurs quartiers sensibles du Havre et avec Gonfreville l'Orcher dont il est maire, est "taillée" pour Jean Paul Le Coq. Mais tous, et lui le premier, reconnaissent aussi que cette élection est finalement tout sauf gagnée d'avance. En effet, les insoumis ont d'abord joué "un mauvais tour" au communiste, en lui mettant dans les pattes un candidat - François Panchout -, alors même que Jean-Paul Le Coq avait soutenu Mélenchon durant la présidentielle. Ensuite, ce poids lourd du paysage politique havrais voit chaque année monter le FN sur son territoire et a même vu Marine Le Pen gagner la présidentielle sur sa commune.

Enfin, bien qu'inconnu du grand public, une candidate de La République En Marche - Béatrice Delamotte - est en lice et le mouvement récolte dans les sondages nationaux le plus grand nombre d'intention de vote. Mais qu'à cela ne tienne, Jean Paul Le Coq veut y croire et veut prendre sa revanche. Lui qui, en 2012, avait laissé le champ libre au second tour à la député sortante Catherine Troallic, en vertu d'un accord national entre le PC et le PS. Il ne possédait pourtant que 83 voix de retard au 1er tour.

Les candidats de la 8e circonscription de Seine-Maritime :