Législatives: la 9ème circonscription de Seine-Maritime, rurale, ne veut pas être l'oubliée

Les élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin prochains. La Seine-Maritime et l’Eure représentent 15 circonscriptions, donc 15 députés à élire. Gros plan ce mercredi sur la 9e circonscription de Seine-Maritime.

Comme chaque jour depuis lundi, France Bleu Normandie vous permet de découvrir les enjeux des différentes circonscriptions de Seine-Maritime et de l'Eure, en vue des élections législtaives des 11 et 18 juin. Ce mercredi, on s'arrête sur la 9ème circonscription de Seine-Maritime. Celle regroupant, entre autre, Fécamp, Bolbec, St Romain de Colbosc, Criquetôt. Une circonscription, vaste et dans son ensemble plutôt rurale, à part Fécamp et Bolbec, les communes les plus peuplées, et une circonscription qui est disputée par 11 candidats.

ECOUTEZ une partie des candidats au micro d'Amélie Bonté

Quels enjeux ?

La 9ème circonscription de Seine-Maritime est vaste : elle comprend les cantons de Fécamp, Fauville en Caux, Bolbec, Criquetôt l'Esneval, Goderville, Valmont et St Romain de Colbosc. Une circonscription en trés grande majorité rurale. Fécamp et Bolbec étant les villes les plus peuplées. Ici l'enjeu électorale semble évident pour les 11 candidats : ne pas se faire oublier, avec une belle campagne normande mais qui manque de commerces et services publics et des pôles urbains qui doivent impérativement renouveler leur tissu économique.

Au 1er tour de l'élection présidentielle la candidate FN, Marine Le Pen est arrivée en tête dans tous les chefs-lieu de canton. Au second tour, l'écart avec Emmanuel Macron n'est pas écrasant. Marine Le Pen a fait, là aussi dans tous les chefs-lieu de canton, un score de plus de 40%. Dans cette circonscription les électeurs ont le choix et ne devraient pas être trop perturbés car les principaux partis sont représentés. La député sortante est Estelle Grelier du PS, ancienne secrétaire d'Etat.

Quels candidats ?