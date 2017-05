Législatives : la campagne officielle commence ce lundi, Emmanuel Macron à la conquête d'une majorité parlementaire

La campagne officielle en vue des élections législatives a débuté ce lundi à minuit. Le Président Emmanuel Macron va tenter d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, pour pouvoir mener les réformes de son programme. Pour le Premier ministre, il faut construire une "majorité de progrès".

Des clips de campagne et l'équité des temps de parole

A partir de ce lundi, les électeurs vont donc pouvoir découvrir les clips de campagne des différents partis qui présentent des candidats. Comme lors de la présidentielle, le CSA est chargé de veiller à ce que les partis bénéficient d'un accès équitable aux médias audiovisuels. Tout comme lors de la campagne officielle de l'élection présidentielle, pour ces élections législatives, chaque candidat dispose de panneaux d’affichage mis en place par les mairies. Tout affichage électoral est interdit en dehors de ces panneaux. Par ailleurs, chaque candidat peut organiser librement des réunions publiques.

Sans majorité pour En Marche!, "le retour des marchandages entre partis"

Dans un entretien publié ce lundi par Paris-Normandie, le Premier ministre Edouard Philippe met en garde contre une absence de majorité pour Emmanuel Macron qui marquerait selon lui le retour des "marchandages entre partis" . Le Premier ministre assure que "le vieux système partisan avec une droite et une gauche s'opposant frontalement et systématiquement est en train de craquer".

Emmanuel Macron veut construire une majorité de progrès" - Edouard Philippe

Le président Macron "a un programme et il veut construire autour de ce programme une majorité de progrès qui ne soit pas prisonnière des clivages droite-gauche qui ont un peu fossilisé la vie politique depuis des années", explique le chef du gouvernement. "S'il n'a pas de majorité en juin prochain, la France devrait revenir aux discussions et marchandages entre partis", estime M. Philippe. "Je ne le souhaite vraiment pas, parce que ce n'est pas l'intérêt de la France et que ce serait le retour à un certain esprit de la IVe République".

Une campagne qui dure jusqu'au 10 juin

La campagne pour le premier tour s’achève le samedi 10 juin à minuit. Dès le vendredi 9 juin à minuit, il est interdit de diffuser de messages de propagande électorale. Pour le second tour, la campagne électorale ouvre le 12 juin à zéro heure.