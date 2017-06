Législatives : la candidate En Marche de la 2e circonscription du Nord lâchée par son équipe

Candidate de La République en Marche dans la 2e circonscription du Nord, Houmria Berrada est au cœur d'une polémique. Le parti maintient sa candidature, mais son équipe de campagne lui tourne le dos et a publié une lettre ouverte pour s'expliquer ce week-end.

La candidate de la République en Marche dans la 2e circonscription du Nord, Houmria Berrada, est lâchée par son équipe. La semaine dernière, le journal La Voix du Nord a révélé que la jeune femme avait été condamnée pour faux et usage de faux en publiant une copie du jugement et des témoignages. Des informations que conteste la jeune femme qui réfute toute falsification de diplôme. Le parti a décidé de maintenir son investiture malgré tout, car son casier judiciaire est vierge.

Ce week-end, son équipe de campagne a diffusé une lettre ouverte, signée notamment par son suppléant, Christian Carnois, et par sa directrice de campagne, Delphine Garnier, annonçant leur volonté de se "désinvestir de la campagne, et de ne plus la soutenir".

Lettre ouverte publiée ci-dessous :