Législatives : La déception d'un collectif anti-mafia en Corse

Se présentant toujours comme "un collectif de citoyens", la structure créée à la suite d'un des nombreux assassinats perpétrés ces dernières années porte le nom d'une des victimes. A quelques jours du second tour des législatives, l'humeur est à la déception.

"On ne demande pas aux députés corses l'impossible", dit Jérôme Mondoloni. Cet avocat à la retraite est l'une des plumes et des voix les plus actives de l'association.

Alors que huit candidats des quatre circonscriptions débattent cette semaine pour tenter d'obtenir leur fauteuil de la députation ce dimanche, ce nouveau communiqué sous forme de "lettre ouverte aux futurs députés" (sic) laisse transparaître une amertume.

"Nous attendions de nos députés qu'ils proposent aux corses un programme d'actions pour lutter contre l'emprise mafieuse et dans l'île et sur le continent", explique Jérôme Mondoloni à notre rédaction. "Et renforcer, donc, l'arsenal judiciaire pour lutter contre cette criminalité si singulière".

"Prêts à collaborer en synergie"

Un thème absent du débat selon les responsables du collectif, ou à tout du moins abordé de manière trop évasive_. "_[...]La campagne pour les législatives se termine et aucun candidat n'a jugé utile de préciser dans son programme comment il entendait lutter contre la mafia, quelles propositions de loi il voulait défendre à l'Assemblée Nationale", est-il écrit dans le communiqué (voir ci après).

"Nous sommes prêts à collaborer en synergie" avec les 4 députés qui seront élus ce dimanche, précise encore Jérôme Mondoloni. La confiscation systématique des biens acquis par la criminalité organisée et un renforcement de l'arsenal juridique dans son ensemble sont au cœur des préoccupations immédiates du collectif, tout comme celui des moyens de lutte de l'Etat en Corse.

Le porte-parole du collectif "Massimu Susini" a enfin tenu à son tour à "saluer l'action de la famille Paolacci" qui a décidé tout récemment de dénoncer publiquement les pressions dont elle faisait l'objet. Les gérants de cette société de location d'engins de travaux publics ont dénoncé chez nos confrères de Corse-Matin des tentatives d'extorsion de fonds. A la suite de quoi, le parquet de Bastia a ouvert une enquête.