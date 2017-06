Législatives : la déferlante La République en Marche dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Au niveau national, les premiers estimations dessinent déjà la future Assemblée nationale. Le parti En Marche! avec le Modem seraient premiers avec 32,2%, devant Les Républicains avec 22% et en troisième, le Front national avec 14%. Chez nous, même tendance pour le parti du Président.

Que ce soit dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, le parti En Marche! se détache, comme au national. Dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, le député-sortant Jean-David Ciot (PS) est par exemple dépassé par Anne-Laure Petel, candidate En Marche! Dans des terres historiquement à droite dans le Var, comme à Saint-Tropez, Sereine Mauborgne pour LRM dépasse la candidate Les Républicains Françoise Dumont.

A Marseille, des figures locales persistent et signent

D'après des informations France Bleu Provence, Christian Kert (LR) dans la 11e circonscription serait au second tour loin derrière le candidat d'Emmanuel Macron. Bernard Reynès (LR) pour la 15e circonscription serait au second tour avec la candidate En Marche!

Des terres restent d’extrême-gauche

A Martigues (13e) le maire, Gaby Charroux, notre invité sur l'émission spéciale de France Bleu Provence, vient d'annoncer les résultats à Martigues. Le PCF arrive en tête avec 33,90%. En deuxième position, la candidate de La République En Marche Magali Sirerols avec 21,90% des voix, puis le FN arrive en troisième position.

Le FN qui est arrivé premier à Fos-sur-Mer. Le candidat FN Emmanuel Fouquart est en tête sur la 13e circonscription avec 30,22%. Derrière, la candidate En Marche, Magali Sirerols (24,30%) et en troisième, le communiste Pierre Dhareville (22,84%). A Berre l'Etang aussi, le parti frontiste est arrivé premier avec le candidat Antoine Baudino, et deuxième une fois de plus, un candidat d'En Marche! Jean-Marc Zulesi.