Législatives : la députée mayennaise Géraldine Bannier "n'a pas été à la hauteur", selon Christophe Langouët

Il ne reste plus qu'un jour de campagne officielle pour les 23 candidats aux élections législatives en Mayenne, elle se termine ce vendredi 10 juin. Le premier tour du scrutin a lieu ce dimanche 12 juin et il pourrait être serré dans la 2ème circonscription, notamment entre deux candidats qui soutiennent la majorité présidentielle. Christophe Langouët, le maire de Cossé-le-Vivien, fera face à Géraldine Bannier, la députée sortante investie officiellement par le parti d'Emmanuel Macron. Ces deux candidatures similaires sur l'échiquier politique pourraient profiter à l'alliance de gauche, la Nupes, mais Christophe Langouët assume "ce risque".

"Je ne serai pas un député godillot"

Christophe Langouët est soutenu par plusieurs membres mayennais du parti Horizons, le parti créé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais il n'a pas reçu l'investiture officielle de la majorité présidentielle pour ces élections législatives. Le maire de Cossé-le-Vivien se présente donc comme candidat "indépendant et libre" : "Je ne dois rien à personne, je n'ai pas été investi par un parti. Je ne serai pas aux ordres d'un parti, même si je reste profondément en soutien de la majorité présidentielle", explique-t-il. Et d'ajouter, un brin sarcastique : "Mais je ne serai pas un député godillot!".

Christophe Langouët explique être soutenu par une quarantaine de maires mayennais, déçus par le mandat de Géraldine Bannier. Parmi ses soutiens, on retrouve notamment Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Yannick Borde, le maire de Saint-Berthevin ou encore Richard Chamaret, le maire de Méral et président de l'association des maires ruraux de la Mayenne. "Avec mes collègues maires, on trouvait que pendant cinq ans le travail de la députée n'avait pas été à la hauteur et franchement pas à la hauteur", pointe du doigt Christophe Langouët. Il a bien conscience que sa candidature et celle de Géraldine Bannier peuvent amener à la "dispersion des voix" dans la deuxième circonscription de la Mayenne et profiter à d'autres candidats, comme celui de la Nupes. Le maire de Cossé-le-Vivien préfère prendre ce risque et affirme qu'il sera plus présent pour les habitants que ne l'a été la députée sortante. "Elle n'est pas connue parce qu'elle n'est pas sortie de son bureau quelque part", souligne Christophe Langouët.

Soit, les personnes ne connaissent pas la députée sortante, soit ils la connaissent et la trouvent quand même relativement absente du territoire.

Christophe Langouët

Ce candidat "indépendant" met en avant l'absence de Géraldine Bannier, pendant son mandat, alors que des réunions importantes étaient organisées sur le territoire du Sud-Mayenne. "On était invité par exemple par une entreprise, avec les représentants de la commune, de la communauté de communes, du conseil départemental, du conseil régional et des parlementaires. Lors de cette réunion, elle était absente. Alors on a appris après qu'elle est quand même venue voir l'entreprise. Elle a envoyé un courrier à la ministre. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas attendre tout de l'Etat et trouver des solutions entre nous, au niveau du territoire", retrace Christophe Langouët, en évoquant une réunion avec l'entreprise Fonlupt à Ballots. Christophe Langouët promet donc aux électeurs d'être un député aussi présent et impliqué qu'il l'est actuellement comme maire de Cossé-le-Vivien et président de la communauté de communes du Pays de Craon.