Législatives : la députée sortante Corinne Vignon (Ensemble) table sur un report de voix des Républicains

Corinne Vignon, la députée sortante de la majorité dans la troisième circonscription de Haute-Garonne, est arrivée deuxième au premier tour derrière la candidate de la Nupes Agathe Roby. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie.

Vous avez un peu plus de 1000 voix de retard sur Agathe Roby, la candidate de la Nupes arrivée en tête dimanche soir. Vous êtes sereine ?

On n'est jamais sereine dans une élection. Évidemment, il y a un retard à rattraper. Ceci dit, j'ai un report de voix possibles important avec les personnes qui ont voté pour Les Républicains.

Il vous faut absolument récupérer les voix de Laurence Arribagé des Républicains, qui a fait 16% au 1er tour ?

Absolument.

Dans un communiqué, Laurence Arribagé ne donne pas de consigne de vote mais dit qu'à titre personnel, elle va combattre le projet de Jean-Luc Mélenchon. Vous regrettez qu'elle n'aille pas plus loin en vous soutenant directement ?

Elle a appelé à voter contre la Nupes, c'est largement suffisant de mon point de vue. Je travaille de façon indépendante, je ne dois rien à personne. Je suis la candidate du président de la République. Si Les Républicains me donnent leur soutien, très bien, s’ils ne me le donnent pas, ce n'est pas un problème.

Il y a un conflit personnel entre vous. Mais politiquement, êtes vous si éloignée que ça de la droite de Laurence Arribagé ?

Nous ne sommes pas éloignées. Avant d'être dans la majorité présidentielle, je n'ai jamais été dans un parti. Ceci dit, je suis plutôt quelqu'un de centre droit. Nous ne sommes pas totalement éloignées. Mais sur certains points, nous sommes totalement divergentes.

Mais vous en aurez besoin des Républicains à l'Assemblée, si vous n'avez pas de majorité absolue?

Oui, absolument. Les Républicains, je pense, feront partie de nos partenaires. Sauf peut-être ceux qui sont très très à droite. Une partie des Républicains est assez extrême. Mais à la mairie de Toulouse, par exemple, la majorité municipale est plutôt modérée.

Vous parlez de l'équipe de Jean-Luc Moudenc ?

Oui.

Mais il ne vous a pas appelée.

Il a tout de même affiché un soutien à tous les candidats aux législatives de la majorité présidentielle. Pierre Baudis, Sandrine Mörch, M. Portarrieu.

Mais pas à vous ?

Je ne le lui ai pas demandé.

Pourquoi ne pas avoir accepté de débattre avec votre adversaire Agathe Roby ?

Parce que hier soir, j'étais avec Eric Dupond-Moretti. Ce qui devait se passer, un café politique avec une centaine de personnes dans une salle à Balma. Mais j'ai privilégié la visite du ministre de la justice.

Mais pourquoi ne pas privilégier une confrontation d’idées avec la Nupes ?

Parce que je suis sur le terrain toute la journée, je rencontre les habitants. Il n'y a que ça qui m'intéresse : rencontrer les gens, débattre avec eux en direct. Vous savez, ces cafés politiques, c’est souvent un débat assez stérile, un débat de politiques entre-eux.

Parlons des retraites : c'est l'un des dossiers chauds de la rentrée. Vous étiez co-rapporteur de la précédente réforme qui ne s'est pas faite. Vous êtes absolument certaine qu'il faut obliger à travailler les Français jusqu'à 65 ans ?

Oui, j'en suis certaine, Le projet de la Nupes est un projet complètement destructeur pour notre société. Il propose une retraite à 60 ans qui engendre 94 milliards d’euros de déficit. Il faut travailler plus, c'est évident, pour pouvoir financer le système et proposer aux français une retraite minimale à 1 100 €. Il va falloir qu'on travaille sur la pénibilité, sur le travail des seniors et sur le fait de donner une retraite progressive aux gens. Il va falloir qu’on développe ce mécanisme.

La Première ministre Elisabeth Borne a dit que ce n'était pas un totem. Allez-vous reculer sur la question de l'âge de départ ?

Monsieur Macron a parlé de 65 ans. Maintenant, on en débattra quand on aura le texte. C'est à ça que sert le parlement.