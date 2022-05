Législatives : la députée sortante Sandrine Josso finalement bien investie par la majorité présidentielle

C'est la fin d'un long feuilleton qui laissera sans doute des traces au sein de la grande famille des soutiens d'Emmanuel Macron sur la 7è circonscription (presqu'île guérandaise . La députée sortante Sandrine Josso a finalement obtenu l'investiture officielle de "Ensemble", la coalition de partis politiques qui soutient Emmanuel Macron ( notamment Renaissance -ex LREM- Horizons et le MoDem.)

"Je suis fière et honorée d’obtenir la confiance de la Majorité Présidentielle pour porter le projet d’Emmanuel Macron" réagit la candidate dans un communiqué. "Persuadée qu’il est le plus à même de continuer à construire une France humaniste, progressiste, écologiste et européaniste, j’ai à cœur de défendre ces valeurs dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique".

Sandrine Josso était contestée en interne par les comités locaux de "Renaissance" ( ex LREM) qui lui reprochaient notamment d'être passé par groupes politiques différents lors du dernier quinquennat, etd'avoir refusé de voter la confiance au gouvernement à deux reprises. Par ailleurs, Sandrine Josso attend une réponse de la justice le 31 mai prochain, à 12 jours du premier tour, dans un conflit qui l'oppose à une ancienne collaboratrice parlementaire.

Ces éléments ont pesé dans les tergiversations et laissé naitre des ambitions chez d'autres élus du secteur qui briguaient cette investiture : Jean-Yves Gonthier (conseiller municipal LREM de La Baule) et Xavier Fournier (adjoint au maire de Guérande et membre du parti Horizons). Mais pour convaincre de la pertinence de cette candidature, le MoDem a commandé la semaine dernière, un sondage pour tester la popularité de la sortante vis à vis de ses concurrents.