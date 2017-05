Législatives : la droite reprendra-t-elle la 1ère circonscription de la Sarthe ?

Toujours à droite jusqu'en 2012, la première circonscription a donné à Emmanuel Macron ses meilleurs scores sarthois. Françoise Dubois, la députée socialiste sortante, se représente.

C'est la circonscription sarthoise qui compte, et de loin, la plus grande proportion de cadres et la plus petite d'ouvriers. La 1ère circonscription est aussi la moins peuplée mais la plus civique (jusqu'à 83% de participation au 2d tour de la présidentielle).

Au 1er tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Benoît Hamon y ont obtenu leurs meilleurs scores sarthois (21,93 et 5,99%) ; Marine Le Pen, son plus faible (17,61%).

La députée sortante, la socialiste Françoise Dubois, se représente. Jusqu'à sa victoire en 2012, cette circonscription avait toujours élu un député de droite ou du centre et Christelle Morançais, qui mène l'opposition de droite au conseil municipal du Mans, tentera de renouer avec cette tendance.

Les candidats dans la première circonscription de la Sarthe

Isabelle SEVERE (Ecologiste) Christelle MORANÇAIS (Les Républicains) Loïc MORISOT (La France insoumise) Philippe CORDIER (Debout la France) Louis NOGUÈS (Extrême droite) Jean-François GAZENGEL (Divers) Marie GENEVREY (Front National) John Jacques MARSHALL (Divers droite) Catherine GOUHIER (Divers gauche) Fabienne DE LA CHAPELLE (Extrême droite) Sylvie MAILLET (Extrême gauche) Françoise DUBOIS (Parti socialiste) Ghislaine CHARRONNEAU (Divers) Damien PICHEREAU (En marche !)

L'ordre est celui tiré au sort par la préfecture pour les panneaux d'affichage.

Les rédactions de France Bleu Maine et Ouest-France proposent, avant le 1er tour des législatives, un coup de projecteur sur chacune des cinq circonscriptions sarthoises.