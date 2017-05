Législatives : la droite se déchire à Pithiviers

Le maire LR de Pithiviers Philippe Nolland soutient David Simonnet, candidat En Marche ! pour les législatives, contre la députée sortante LR Marianne Dubois, qui était pourtant co-listière de Philippe Nolland aux municipales de 2014. Ambiance...

La nomination d'Edouard Philippe à Matignon bouscule décidément la donne politique à droite. Exemple à Pithiviers : le maire Les Républicains Philippe Nolland a décidé de soutenir ouvertement David Simonnet, le candidat investi par En Marche ! dans la 5ème circonscription du Loiret.

David Simonnet sera donc opposé notamment à la députée sortante LR Marianne Dubois. Problème : Marianne Dubois figurait sur la liste de Philippe Nolland lors des élections municipales de 2014 à Pithiviers, en position non-éligible (28ème place) ! Maxime Buizard, suppléant de Marianne Dubois, et conseiller municipal LR à Pithiviers crie à la trahison.

"En 2014, Philippe Nolland n'était pas connu à Pithiviers et doit beaucoup à Marianne Dubois" (Maxime Buizard)

En fait, Maxime Buizard a quitté la majorité municipale en septembre dernier, notamment à cause du dossier de la maternité de Pithiviers. De son côté, Philippe Nolland assure agir par souci de l'intérêt général, et non pas en fonction des personnes.

"Je n'ai rien contre Marianne Dubois, mais rien ne serait pire qu'une cohabitation" (Philippe Nolland)

Philippe Nolland précise qu'il n'a évidemment aucunement l'intention de démissionner, comme le réclame Maxime Buizard.