Législatives : la droite se met en ordre de bataille dans l'Indre

Une (quasi) novice et un habitué des élections. C'est le casting des Républicains dans l'Indre pour les prochaines élections législatives, prévues les 12 et 19 juin prochains. Alix Fruchon, 27 ans, sera candidate pour la première fois dans la 1e circonscription. Nicolas Forissier lui cherche à rempiler pour un sixième mandat de député dans la 2e. Les deux prétendants vont faire monter leur campagne crescendo au cours des prochaines semaines.

Alix Fruchon : "Je suis une droite sociale et libérale"

Ce samedi, c'est Alix Fruchon qui a dégainé la première. Sur la place Gambetta de Châteauroux, elle a réuni pour démarrer sa campagne une cinquantaine d'élus du département, dont le président du conseil départemental Marc Fleuret, la sénatrice Nadine Bellurot, le maire de Châteauroux, Gil Avérous et... le député Nicolas Forissier.

Assistante parlementaire de ce dernier, conseillère municipale et communautaire, c'est la première fois qu'Alix Fruchon se présente seule à une élection. "La question du stress, c'est une grosse question que j'avais il y a quelques mois" confie la jeune candidate dans un sourire. "Mais il ne faut pas penser à ça, il faut penser au projet que l'on porte."

Le ton libre, la Castelroussine admet les difficultés de son parti, plongé dans une crise profonde après les 4.78% de Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle. "Valérie Pécresse a porté un projet et un combat, je la respecte pour cela. Mais je ne suis pas inquiète des résultats de la présidentielle. Les législatives sont des élections beaucoup plus locales."

Au contraire, ce revers de la droite pourrait finalement être bénéfique selon la candidate : "Aujourd'hui, j'ai une chance énorme : le parti n'a plus trop de forces, donc je peux proposer vraiment ce que je pense. Je suis une droite sociale et libérale, et je le porterai jusqu'au bout. Il ne faut pas se poser trop de questions de stratégie politique. Il faut juste être soi-même et porter son projet."

Parmi ses axes de campagne figurent la nécessité d'un rehaussement du niveau des retraites, baisser les charges sur les salaires, la déconjugalisation de l'Allocation Adulte Handicapé... Mais aussi la question de la désertification médicale : "La mesure que je porte est celle que portait Philippe Juvin : la création d'un statut de docteur junior, qui obligerait les médecins après leur formation à venir un an dans des maisons de santé pluridisciplinaires. Il y a 27 maisons de ce type dans l'Indre, cela voudrait dire au moins 27 médecins de plus."

Nicolas Forissier : "Mon pays passe avant mon parti"

Lui est rôde aux joutes électorales. À 61 ans, Nicolas Forissier veut repartir pour un sixième mandat de député. Mais l'ancien maire de la Châtre ne veut se ralentir par des querelles d'appareils politiques. "Mon pays passe avant mon parti, l'Indre passe avant mon parti" martèle-t-il. "J'ai mes convictions. Si à l'Assemblée, quelque chose ne va pas, je le dirai. Mais ce qui va dans le bon sens, je le soutiendrai" assène celui qui a notamment très peu goûté la ligne des Républicains pour le deuxième tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

"Je ne suis ni un béni-oui-oui, ni un non-non" précise l'élu, qui se veut être "constructif, quelle que soit la majorité présidentielle".

"On ne vote pas pour un parti aux législatives, majoritairement les gens regardent qui est le candidat. Et les gens me connaissent, je pense que je n'ai jamais fait défaut "-Nicolas Forissier, candidat LR dans la deuxième circonscription de l'Indre.

Au samedi 7 mai, Nicolas Forissier n'a toujours aucun adversaire de la majorité présidentielle dans les pattes pour ces législatives. Et ce alors que Renaissance (le nouveau de LREM) a déjà dévoilé quatre candidats sur cinq circonscriptions, entre le Cher et l'Indre.