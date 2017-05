Législatives : la gauche conservera-t-elle la 2ème circonscription de la Sarthe ?

Lors des six dernières législatives, le PS l’a emporté à quatre reprises. Mais les jeux semblent ouverts dans cette circonscription où Jean-Luc. Mélenchon a réalisé son score le plus élevé à la présidentielle, derrière Emmanuel Marcron et Marine Le Pen; François Fillon étant arrivé en tête

Cette deuxième circonscription de la Sarthe est la plus peuplée avec 119.000 habitants répartis entre Le Mans Sud et une trentaine de communes situées à l’Ouest de la ville-préfecture. Elle compte certains quartiers parmi les plus pauvres du département : Ronceray, Glonnières, Les Sablons, au Mans, où 60% des 15 - 64 ans est sans emploi. Mais aussi des communes rurales, comme par exemple Saint Michel-de-Chavaignes, Bouloire, ou Sillé-le-Philippe.

Le Parti Socialiste bousculé

La députée sortante, la socialiste Marietta Karamanli brigue un troisième mandat. Parmi ses concurrents directs : une représentante de « La République en Marche » et un fidèle de Jean-Luc Mélenchon. C'est dans cette circonscription que le candidat de la « France Insoumise » a réalisé son plus gros score du département au premier tour de la présidentielle. Un électeur sur cinq a voté pour lui, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans cette circonscription où François Fillon est arrivé en tête mais où il a obtenu son résultat sarthois le plus faible, les Républicains et l'UDI se sont entendus pour investir un candidat centriste.

Une terre plutôt de gauche

Les électeurs de cette deuxième circonscription votent le plus souvent majoritairement à gauche. Lors des six dernières élections législatives, la candidate ou le candidat du Parti Socialiste l'a emporté à quatre reprises. L'ancien président du conseil départemental Jean-Marie Geveaux en a été le député à deux reprises, lors des vagues bleues de 1993 et 2002.

Les candidats de la deuxième circonscription de la Sarthe :

Mohamed BENTAHAR (Nouvelle Donne)

Yves CHEÈRE (Lutte Ouvrière)

Elisabeth SESMA (Europe Ecologie Les Verts)

Céline RICCI (Union Populaire Républicaine)

Samuel Chevallier (Union des Démocrates et Indépendants / Les Républicains)

Saïda SAFIR (Parti Communiste Français)

Matthias TAVEL (La France Insoumise)

Pascal NICOT (Front National)

Aurélie PERROT (La République En Marche)

Marietta KARAMANLI (Parti Socialiste)

Eric TROCHON (Debout La France)

Vincent PICAVEZ (Extrême Gauche)

L'ordre est celui tiré au sort par la préfecture pour les panneaux d'affichage.

Les rédactions de France Bleu Maine et Ouest-France proposent, avant le 1er tour des législatives, un coup de projecteur sur chacune des cinq circonscriptions sarthoises.