Législatives : la gauche prend les devants et s'unit dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques

"La division de la gauche, ça suffit !" s'est exclamé Jean-Yves Lalanne ce samedi 30 avril lors de l'annonce de sa candidature pour les élections législatives. Le maire de Billière, très à gauche et ancien socialiste, ne se présente pas seul pour la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques. À ses côtés, la conseillère départementale socialiste de Pau, Stéphanie Maza. Ils n'ont pas attendu qu'un accord soit trouvé et signé au niveau national. Par ailleurs, les discussions entre les délégations de La France Insoumise et le Parti Socialiste ont été mises en pause vendredi.

"Nous sommes très optimistes, il y aura une union" - Jean-Yves Lalanne, maire de Billière

Jean-Yves Lalanne est certain d'anticiper un accord qui sera trouvé assez rapidement : "Ce qui se passe entre les partis à Paris, c'est très important. Notre candidature exprime une chose : ce n'est pas de vouloir passer devant tout le monde. C'est de dire que nous soutenons cette négociation. Nous voulons qu'elle aboutisse. Nous sommes très optimistes, il y aura une union."

Pour lui, il faut lancer le mouvement parce que ces élections arrivent très vite, les 12 et 19 juin prochains. Les candidatures sont à déposer entre le 16 et le 20 mai. "Il faut une dynamique nationale et une dynamique locale." Cette candidature ne doit pas faire office de "témoignage" mais plutôt de "victoire" assure Jean-Yves Lalanne.

Une union de la gauche possible ?

L'union de la gauche au niveau national bloque sur certaines divergences. Mais elle est possible défend Stéphanie Maza, conseillère départementale du Parti Socialiste de Pau-1. Elle le prouve en s'alliant à Jean-Yves Lalanne pour les législatives: "ce n'est jamais facile de travailler à un rassemblement de la gauche."

Elle s'appuie sur son expérience passée : "personnellement je suis élue avec un binôme de Génération.s au niveau du département. Déjà nous avons su construire ensemble un projet avec l'ensemble des élus de la gauche au niveau départemental. Donc c'est possible, il faut savoir faire un pas en arrière et accepter qu'on puisse avoir des divergences qui sont souvent très très minces par rapport à la convergence de nos valeurs sociales, démocratiques et environnementales." Cette candidature ne s'est pas faite sans concertation explique Stéphanie Maza : "Nous avons rencontré les représentants du Parti Socialiste au niveau départemental et local. Ce n'est pas un secret. Personne ne l'apprend même si certains s'en offusquent."

Stéphanie Maza espère faire comme aux élections départementales et battre Josy Poueyto. Cette dernière est l'actuelle députée Modem de la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques.