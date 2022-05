Législatives : la liste des 118 candidats en Loire-Atlantique

Ils sont 118 à avoir déposé leur dossier de candidature en préfecture de Loire-Atlantique pour les législatives des 12 et 19 juin. 53 femmes et 65 hommes. Retrouvez ci-dessous la liste, circonscription par circonscription.

Ils étaient 156 il y a cinq ans et c'était un record. Ils seront 118 cette fois-ci (sous réserve de validation par la préfecture) à briguer l'un des dix sièges de députés de Loire-Atlantique. 53 femmes et 65 hommes. L'accord à gauche entraîne mécaniquement une baisse du nombre total de candidatures. Parmi les candidats, certains ont fait connaître leur couleur politique, d'autres non, voici donc la liste en fonction des informations que nous avons pu recueillir. L'ordre retenu est celui communiqué par la préfecture.

1ere circonscription (Nantes-Orvault) : 13 candidatures

Député sortant : François de Rugy (Renaissance-LREM) ne se représente pas

Mme DEFRANCE Hélène (LO)

Mme GODON Carol (Reconquête)

M. PATARD Nicolas (Parti animaliste)

M. PECQUEUR Bryan (RN)

M. BELHAMITI Mounir (LREM-Renaissance pour ENSEMBLE)

M. BENBRAHIM Karim ( NUPES - PS)

M. DAVOZ Pascal

M. BÉRAUD Anthony (LR-UDI-LC)

M. LHOMMEAU Jean-Claude (UPF-DLF)

M. CHRETIEN Bernard

M. TAN David

Mme GIREL Nicole

M. MENANT Vincent

2è circonscription (Nantes centre) : 11 candidatures

Députée sortante : Valérie Oppelt (LREM - Renaissance)

M. BAZILLE Nicolas (LO)

M. GASNIER Nicolas (RN)

M. GARDENT Olivier

Mme OPPELT Valérie (LREM-Renaissance pour ENSEMBLE)

Mme SCHEFFEN Cecile (Reconquête)

M. KERBRAT Andy (NUPES - LFI)

M. MILBEO Sébastien (Parti animaliste)

Mme DALICHOUX Ludivine (UPF-Les Patriotes)

M. CHOMBART DE LAUWE Foulques (LR-UDI-MC)

Mme LAMBART Christine

Mme PRIOLLAUD Elisa

3è circonscription (Nantes-Saint-Herblain) : 11 candidatures

Députée sortante : Anne-France Brunnet (Renaissance- LREM)

Mme DOLIDON Hélène (LO)

Mme AMIOT Ségolène (NUPES-LFI)

Mme JARRY Véronique (RN)

M. PERROT Gildas (Parti breton)

M. TERRIEN Olivier (Parti communiste révolutionnaire)

Mme BRUNET Anne-France (LREM Renaissance pour ENSEMBLE)

M. DUPRAT Benjamin (UPF- Les Patriotes)

M. FAUCHAIT Thibault (Reconquête)

Mme GUÉGUEN Ophélie (Parti animaliste)

M. DURET Gwenaël (Union démocratique bretonne)

Mme VAN GOETHEM Sophie (LR-UDI-LC))

4è circonscription (Nantes-Rezé) : 12 candidatures

Députée sortante : Aude Amadou (Renaissance-LREM)

M. PELLEGRINI Stephane (LO)

Mme BUGNON Nadège (UPF-Les Patriotes)

M. BUTEAU Yohan (Reconquête)

Mme LAERNOES Julie (NUPES - EELV)

M. MESGUICH Frédéric (Parti animaliste)

Mme PICAVEZ Christine

Mme AMADOU Aude (Renaissance-LREM pour ENSEMBLE)

M. PROD'HOMME Matthias

Mme PINEAU Gaëlle (RN)

Mme PAVAGEAU Sophie (LR-UDI-LC)

M. BASQUE Alexandre (Parti pirate)

M. CHEVALIER Bruno

5è circonscription (Nantes-Nort-sur-Erdre) : 11 candidatures

Députée sortante : Sarah El-Haïry (MoDem)

M. CLEMENCE Arnaud (Reconquête)

Mme CLOPEAU Emmanuelle (LO)

Mme AVOT Laure (génération Frexit)

Mme KARCHER Millà (RN)

Mme EL HAIRY Sarah (MoDem pour ENSEMBLE)

M. KUCHARCZYK Tadeusz

Mme LALANDE Sabine (LFI - NUPES)

Mme TRÉDAN Maëlig (Parti breton)

.M VINCENT Romain (Résistons avec Jean Lassalle)

M. GARNIER Didier (LR-UDI-LC)

M. DEBUIRE Jérôme

6è circonscription (Chateaubriant-Ancenis) : 11 candidatures

Député sortant : Yves Daniel (Renaissance LREM) ne se représente pas

Mme CATHELINE Marie-Paule (LO)

M. BOUGOT Teddy (RN)

M. ESNAULT Jordan (Renaissance LREM pour ENSEMBLE)

M. GUYOT Francois (LR-UDI-LC)

M. RAUX Jean-Claude (NUPES - EELV)

M. LE HÉCHO François-Xavier (sans étiquette - dissident LREM)

Mme BUREAU Sandra (Reconquête)

Mme LETELLIER Karine (Parti animaliste)

M. FLIPPOT Jacky (Parti breton)

Mme LAILLÉ Catherine (Mouvement ruralité)

M. PETIT Tony (UPF-DLF)

7è circonscription ( Guérande-La Baule ) : 12 candidatures

Députée sortante : Sandrine Josso (MoDem )

Mme BELIN Marie-France (LO)

Mme LE PAGE Laurence (RN)

M. GAUDEAU Laurent (Reconquête)

Mme JOSSO Sandrine (MoDem pour ENSEMBLE)

Mme MAHÉ Veronique (NUPES - PCF)

Mme JOSSIC Donatienne (Parti breton)

Mme AURY Martine

M. BOURDEAU Gaël

M. BOUTRY Olivier

M. PLOUVIER Bertrand (LR-UDI-LC)

M. SEILLÉ Alain

M. GONTIER Jean-Yves (dissident LREM)

8è circonscription ( Saint-Nazaire) : 13 candidatures

Députée sortante : Audrey Duffeu (Renaissance LREM)

M. LE BELLER Eddy (LO)

M. CARRO Hervé (Union démocratique bretonne)

M. BOUCHET Gauthier (RN)

M. PERRIN Xavier ( dissident PS)

Mme DUFEU Audrey (Renaissance LREM pour ENSEMBLE)

Mme PORCHER Andréa (LR-UDI-LC)

M. BOUCHEZ David (fédération française de citoyenneté)

M. TAVEL Matthias (NUPES -LFI)

Mme DUVILLIER Frédérica (Reconquête)

Mme PETREAU Bénédicte

Mme BOSSARD Cécilia

Mme MASSON Edith (UPF-Les Patriotes)

Mme DESMARIE Evelyne (Parti breton)

9è circonscription (Pays de Retz) : 12 candidatures

Député sortant : Yannick Haury (Renaissance LREM)

Mme HERVO Annie (LO)

M. HAURY Yannick (Renaissance LREM pour ENSEMBLE)

Mme MACON Hélène (NUPES - POI)

M. CHOMARD Laurent (Reconquête)

M. MALDINEY Bastian (RN)

M. BROUNAIS Paul (dissident Horizons)

M. ROZIER Ulrich (Parti animaliste)

M. LE COZ Alain (LR-UDI-LC)

Mme RENAUDIN Maryse (Parti breton)

M. MOUTOT Alexandre

M. PILET Dominique (Mouvement de la ruralité)

M. AVELLO Alain (UPF-Les Patriotes)

10è circonscription ("Le vignoble") : 12 candidatures

Députée sortante : Sophie Errante (Renaissance LREM)

Mme GARDAIR Emmanuèle (LO)

M. DANA Richard (sans étiquette)

Mme SAICHE Malika (Parti animaliste)

Mme LEGER Sabine (Reconquête)

M. CAILLETEAU Bruno (NUPES-LFI)

Mme ERRANTE Sophie (Renaissance LREM pour ENSEMBLE)

Mme LUQUIAU Charlotte (LR-UDI-LC)

Mme BANNWARTH Geneviève (RN)

M. CHÉNEAU Maxime (Parti breton)

M. BONAMY Guillaume

M. CHÉNEAU Philippe

Mme LEMPERNESSE Florence (UPF-DLF)