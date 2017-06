Législatives : la mairie de Valence lance un appel à la mobilisation pour trouver des assesseurs

La ville de Valence anticipe cette fois. Elle lance un appel citoyen pour trouver des assesseurs pour les bureaux de vote. Le premier tour des législatives c'est dimanche 11 juin. Le maire de Valence Nicolas Daragon craint que La République en Marche et le Front National n'assument pas leur part.

Chat échaudé craint l'eau froide. L'expression colle parfaitement à la situation. A J moins une semaine avant le premier tour des législatives, ce dimanche 11 juin, la question du nombre d'assesseur dans les bureaux de vote valentinois revient sur la table. En tout cas, la ville de Valence anticipe cette fois. Le maire Les Républicains, Nicolas Daragon, fait d'ores et déjà appel aux bonnes volontés. Il craint que, comme pour la présidentielle, La République en Marche et le Front National ne soient pas capable de fournir assez de personnes pour tenir les bureau de vote. "Est- ce que pour les législatives ce sera mieux ?", s’interroge l'édile valentinois, qui rappelle que les partis ont jusqu'à vendredi soir 17h pour fournir au service élections de la mairie une liste de nom d'assesseurs. Pour que tout fonctionne bien à Valence, il en faut 80. "C'est un système qui est un peu particulier", continue Nicolas Daragon. Cela met, selon lui, la mairie dans l'inconfort. En effet si, une fois les listes d'assesseurs fournies par les partis politique, il n'y a pas assez d'assesseurs, la ville a un peu plus de 24h pour en trouver. C'est donc pour cela que la ville, cette fois, anticipe.

LERM y travaille, le FN pas au courant

Du côté de La République en Marche, on explique que les choses se mettent en place doucement à Valence. Dès le premier tour le mouvement assure qu'il devrait mettre à disposition des assesseurs. Quant au Front National, son candidat à Valence n'a pas semblé être au courant du manque de petites mains dans les bureaux de vote, ni même de la possibilité pour son parti de fournir une liste de nom à la mairie.

Si vous êtes intéressés pour donner de votre temps dimanche prochain et devenir assesseurs, vous devez joindre le service élections de la mairie à ce numéro : 04.75.79.20.00