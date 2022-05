Législatives : la majorité présidentielle dévoile ses premiers candidats en Occitanie

Renaissance, le nouveau nom de la République en Marche, a investi hier soir une partie de ses candidats pour les élections législatives de juin prochain. Une première vague de 187 candidats a été dévoilée hier. Ils se présenteront sous la bannière "Ensemble", qui réunit Renaissance, le Modem, Agir, Territoires de Progrès et Horizons, le nouveau parti d'Edouard Philippe.

Pierre Baudis, fils de Dominique Baudis, candidat dans la première circonscription de Toulouse

La plus grosse surprise en Haute-Garonne c'est la candidature de Pierre Baudis dans la première circonscription, celle où son grand-père puis son père furent députés durant de longues décennies. Pierre Baudis a été préféré à Pierre Cabaré, le député LREM sortant visé par une enquête pour harcèlement sexuel. Pierre Baudis est le fils aîné de Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse. Il est âgé de 33 ans, il est journaliste de profession.

La quatrième circonscription, seule à être entièrement toulousaine, a été confiée à Marie-Claire Constans (40 ans). Elle succède à l'ancien député Mickaël Nogal dont elle avait été suppléante et collaboratrice parlementaire.

Pour succéder au député de la dixième circonscription, Sébastien Nadot qui a quitté LREM pour créer son propre parti (Éducation Démocratie Dignité), la majorité présidentielle a choisi Dominique Faure (62 ans) déjà maire de Saint-Orens et première vice-présidente de Toulouse Métropole (en charge de l'économie, de l’innovation et de l’emploi). Ancienne joueuse de tennis de haut niveau, elle est spécialisée dans le management, la stratégie et l’accompagnement, et a évolué au sein de plusieurs entreprises françaises et internationales.

Dans la 8ème circonscription : Céline Laurenties-Barrère, 48 ans, maire de Péguilhan, est investie.

Dans les autres circonscriptions de Haute-Garonne, les sortants sont reconduits : la deuxième circonscription reste dans les mains du Modem avec Jean-Luc Lagleize, 63 ans, Corinne Vignon (58 ans) repart sur la troisième circonscription. La députée Monique Iborra, 77 ans, est reconduite dans la 6ème circonscription. La députée sortante Elisabeth Toutut-Picard (67 ans) est reconduite sur la septième circonscription tout comme Sandrine Mörch (60 ans) sur la neuvième.

Tarn : les trois députés sortants réinvestis par la majorité présidentielle

Les trois députés du Tarn, Muriel Roques-Etienne (43 ans), Marie-Christine Verdier-Jouclas (57 ans) et Jean Terlier (45 ans) ont tous trois reçu l'investiture de la majorité présidentielle. Muriel Roques-Etienne dans la 1re circonscription, Marie-Christine Verdier-Jouclas dans la 2e et Jean Terlier dans la 3e.