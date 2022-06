Législatives : la majorité présidentielle se renforce dans le Calvados, les sortants sont réélus dans l'Orne

Le second tour des élections législatives s'est déroulé ce dimanche 19 juin 2022. Il y avait six duels dans le Calvados et trois duels dans l'Orne. Aucune triangulaire dans ces deux départements. Dans la plus médiatiques des circonscription de France, la 6e du Calvados (Vire-Evrexy), la Première ministre Elisabeth Borne l'a emporté. Tous les députés de la majorité présidentielle du Calvados ont été réélus : Christophe Blanchet (4e circonscription, Pays d'Auge), Bertrand Bouyx (3e circonscription, Bessin) et Fabrice Le Vigoureux (1ère circonscription, Caen-Ouest) qui l'a emporté de justesse. Le député caennais compte seulement 200 voix de plus que sa rivale de la Nupes, Emma Fourreau.

La majorité présidentielle gagne une circonscription dans le Calvados

Le camp d'Emmanuel Macron s'est renforcé dans le Calvados. En plus de la réélection des députés sortants, la majorité présidentielle a remporté la 4e circonscription (Lisieux-Falaise), jusque là détenue par la droite et la députée LR Nathalie Porte, éliminée dès le premier tour dimanche dernier. C'est Jérémie Patrier-Leitus, du mouvement politique d'Edouard Philippe, Horizons, soutien de la majorité présidentielle, qui a été élu. Il a dominé (53,50%) la candidate du Rassemblement National, Martine Vilmet. Le RN qui n'obtient aucun siège de député dans le Calvados, malgré sa percée historique au niveau national et notamment dans le département voisin de l'Eure (4 députés sur 5).

- © Radio France - -

Le Parti Socialiste conserve sa seule circonscription calvadosienne

La Nupes n'a remporté qu'une seule circonscriptions sur les cinq où elle se retrouvait au second tour des Législatives dans le Calvados, dans la 2e (Caen-Est). Le socialiste Arthur Delaporte a conservé ce bastion de gauche détenu par sa suppléante Laurence Dumont, élue la première fois en 2007 dans ce territoire. Le premier secrétaire du PS dans le Calvados a largement devancé son opposante (59,86%), la candidate de la majorité présidentielle, Sylvie Dumont-Prieux (40,14%).

Arthur Delaporte est le nouveau député de la 2e circonscription du Calvados (Caen-Est) © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Les trois députés de l'Orne réélus

Les électeurs de l'Orne qui se sont déplacés aux urnes ce dimanche ont fait le choix de la continuité. Les trois députés sortants du département ont été réélus à leur poste. De justesse pour l'Alençonnaise Chantal Jourdan. La députée socialiste de la 1ère circonscription, qui a succédé en cours de mandat à Joaquim Pueyo, élu maire d'Alençon en 2020, a battu de 200 voix (50,20%) la candidate parachutée par la majorité présidentielle, Marie-Annick Duhard (49,80%). Les députés Les Républicains, Véronique Louwagie (2e circonscription, L'Aigle-Mortagne) et Jérôme Nury (3e circonscription, Flers-Argentan) conservent leur siège au Palais Bourbon. Ils ont tous les deux battus des candidats du Rassemblement National.

Les députés de l'Orne (de gauche à droite) : Chantal Jourdan (PS-NUPES), Véronique Louwagie (LR) et Jérôme Nury (LR) © AFP - ASSEMBLEE NATIONALE