Législatives en Alsace : la Nupes en tête à Strasbourg, pas de percée ailleurs

La Nupes, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, se maintient dans cinq circonscriptions alsaciennes pour le second tour des législatives. Mais la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon n'est en position favorable que dans les 1re et 2e circonscriptions du Bas-Rhin.