Législatives : la Nupes en tête des intentions de vote au premier tour, selon un sondage

La Nupes est en tête des intentions de vote au premier tour des élections législatives, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié ce jeudi. La Nouvelle union populaire, écologique et sociale, totalise 28% des intentions de vote, juste devant la majorité présidentielle Ensemble (27%).

En troisième position, le Rassemblement national récolte 19,5% des suffrages. Les Républicains, UDI et Divers droite totalisent ensemble 11% des intentions de vote et le parti Reconquête 6%.

Des électeurs sûrs de leur choix

Les trois quarts des personnes interrogées (75%) disent être sûres de leur choix pour le premier tour des élections. Dans le détail, 81% des personnes affirmant vouloir voter pour la Nupes assurent que leur choix est définitif, tout comme 81% des électeurs Ensemble. 70% des personnes optant pour un bulletin LR, UDI, Divers droite sont certaines de leur choix. Et 82% des électeurs RN assurent que leur choix ne changera pas.

Enfin, 46% des personnes interrogées assurent aller voter dimanche 12 juin lors du premier tour, selon ce sondage. La participation au premier tour des législatives 2017 était de 48,7%.

Méthodologie : ce sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions a été réalisé par internet du 6 au 7 juin auprès de 2.000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.