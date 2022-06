Législatives : la participation en hausse dans la Vienne par rapport à 2017, en baisse dans les Deux-Sèvres

Près de 588.000 électeurs sont appelés aux urnes dans la Vienne et les Deux-Sèvres pour le second tour des élections législatives. Le taux de participation à 12h dans la Vienne est beaucoup plus haut qu'en 2017 avec 20.68%, légèrement plus faible dans les Deux-Sèvres avec 20.61%.