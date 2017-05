Législatives : "La République en Marche" dévoile ses 6 candidats dans le Loiret

Une première liste de 428 candidats aux législatives a été présentée. France Bleu Orléans vous avait dévoilé les quatre premières investitures dans le département du Loiret. Il en manquait deux. "La République en Marche" a investi officiellement ce jeudi après-midi 6 candidats.

Dans le Loiret, En Marche ! a investi l'ensemble de ses candidats. L'incertitude ne concernait que les 4ème et 5ème circonscriptions.

Dans la 4ème circonscription, celle de Montargis, le mouvement d'Emmanuel Macron sera représenté par Mélusine Harlé, conseillère municipale à Sainte-Geneviève-des-Bois et fondatrice d'un cabinet de coaching.

Dans la 5ème circonscription, celle de Fleury-Pithiviers, le candidat sera David Simonnet, PDG du groupe chimique Axyntis à Pithiviers.

Les 4 autres candidats dans le Loiret sont ceux que France Bleu Orléans avait déjà annoncés, il y a quelques jours : Stéphanie Rist, Emmanuel Constantin, Jihan Chelly et Richard Ramos. La parité est donc respectée. Il y a 4 candidats issus de la société civile et 2 élus conseillers municipaux (Mélusine Harlé et Richard Ramos). Dans les 6 cas, il s'agit de leur 1ère candidature aux élections législatives.