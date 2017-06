Législatives : La République en marche en tête dans toutes les circonscriptions en Béarn

Dans les quatre circonscriptions du Béarn, les candidats de la majorité présidentielle sont arrivés en tête au premier tour des élections législatives. Les trois députés sortants qui se représentent sont qualifiés pour le deuxième tour.

Les Français étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Premier enseignement : une abstention très forte. La participation s'est élevée dans les Pyrénées-Atlantiques à 54,88%. C'est six points de moins qu'en 2012, où 61,12% des inscrits avaient voté.

Le Parti socialiste perd la 1ère circonscription

Martine Lignières-Cassou, député sortante et membre du parti socialiste, prend sa retraite politique après quatre mandats, et ce n'est pas un socialiste qui lui succèdera. Jérôme Marbot n'obtient que 12,44% des voix, il ne sera pas au second tour.

Josy Poueyto, la première adjointe de François Bayrou, arrive en tête avec 40,26% des suffrages, suivie par la candidate Les Républicains Pauline Roy (15,12%). Les deux femmes appartiennent à la même majorité au conseil municipal de Pau, elles s'affronteront pourtant au deuxième tour.

"Je suis infiniment heureuse d'être en tête, a réagit Josy Poueyto sur France Bleu Béarn, cela conforte Emmanuel Macron dans son rôle de président. Les Français lui font confiance, et je suis ravie que la candidate Modem/ La République en marche rejoigne cette équipe". Pauline Roy, évoque elle "deux visions de la politique. Est-ce qu'on veut le renouveau, de jeunes actifs à l'assemblée nationale? Je parle à tous les électeurs, y compris ceux de la France insoumise, tous ceux qui veulent un renouvellement politique". Pauline Roy est la seule candidate Les Républicains qualifiée pour le second tour en Béarn.

Jean-Paul Mattei largement en tête dans la 2ème circonscription

Merci ! Merci à tous pour ce résultat pour le premier tour ... En Marche pour le second et une belle majorité présidentielle — Jean-Paul MATTEÏ (@jp_mattei) June 11, 2017

Le candidat Modem/La république en marche, ancien suppléant de François Bayrou à l'assemblée nationale, devance la député sortante Nathalie Chabanne. Il recueille 41,64% des voix. La socialiste Nathalie Chabanne, avec 14,96% des voix, devance de peu l'adjoint aux sports à la mairie de Pau, Éric Saubatte. Il obtient 13,68% des voix.

Heureux de ces moments passés auprès de vous tous durant cette campagne sur notre beau territoire. #Circo6402 je t'aime #OnSeRetrouvera — Eric SAUBATTE (@EricSAUBATTE) June 11, 2017

Pour autant, Jean-Paul Mattéi ne crie pas victoire : "j'ai un profond respect pour mes concurrents, il faut mettre beaucoup de passion, cette première étape il faut la voir avec une certaine réserve. C'est un joli score c'est vrai mais le respect que m'inspirent mes concurrents fait que je reste modeste sur cette première étape". Nathalie Chabanne estime son score "pas satisfaisant. C'est compliqué, mais ce n'est pas perdu. Il faut aller chercher des voix chez ceux qui n'ont pas voté et chez nos partenaires de gauche".

David Habib en ballottage défavorable sur le bassin de Lacq

Les deux candidats ont attendu les résultats complets pour s'exprimer, mais c'est bien Michel Bernos qui est arrivé en tête. Le maire de Jurançon, qui s'était déclaré candidat à la dernière minute, obtient 28,15% des voix. "Une grande satisfaction, dit-il, et un énorme vote sanction pour le candidat socialiste, puisqu'il est passé de 56% à 25%, donc il a perdu 31%. J'entame la deuxième partie de ce match avec sérénité et conviction".

[#legislatives2017] MB. MERCI pour votre confiance ! Continuons sur cette voie et transformons l'essai #EnMarche le 18 juin 🙂 ! #circo6403 pic.twitter.com/9IcGQUY5nG — Michel Bernos (@BernosMichel) June 11, 2017

Le député socialiste sortant, David Habib, a recueilli 26,47% des suffrages, mais "je signe toujours pour gagner. D'après ce qu'il m'a été dit ce serait le meilleur score d'un socialiste dans l'hexagone, donc j'ai des raisons de me réjouir de notre capacité à convaincre les électeurs, mais je préfère faire encore mieux, obtenir davantage de soutien parce que la politique c'est de convaincre". S'il est réélu, ce sera son quatrième mandat de député.

Bernard Dupont (UDI), l'ancien président du consortium du jambon de Bayonne, est éliminé avec 10,14% des voix. Il a annoncé sur France Bleu Béarn "qu'à titre personnel, il voterait pour Michel Bernos".

Le candidat La République en marche largement en tête dans la basco-béarnaise, mais Jean Lassalle est au second tour

Jean Lassalle en ballottage défavorable. L'ex candidat à la présidentielle et député sortant est toujours dans la course avec 17,71% des voix. Le candidat La République en marche, Loïc Corrégé, encore inconnu il y a un mois recueille 25,41% des voix.

"Cette première place n'est pas la mienne, a réagit Loïc Corrégé, c'est bien celle des électeurs qui en votant pour La République en marche ont choisi le renouveau démocratique. Je me sens légitime pour l'incarner".

Jean Lassalle, également maire de Lourdios-Ichère sollicite lui un quatrième mandat. Il file la métaphore cycliste : "Quand Anquetil est allé voir Poulidor quelques jours avant qu'il meurt, il lui a dit : mon pauvre Poulidor, encore une fois tu vas te retrouver second!" Si vous pensez que c'était gagné avant... moi je fais confiance. Les Basques et les Béarnais de l'intérieur des terres ne ressemblent à personne, ils ont un lien sacré et charnel avec leur territoire. Peut-être qu'ils se diront que dans cette assemblée assez jeunette, quelqu'un qui connait la rusticité, la réalité, les vrais raideurs de la réalité peut être utile".

L'ancien maire d'Oloron et vice-président sociliaste du conseil régional Bernard Uthurry, est éliminé avec 12,63% des suffrages.

Déception au Front National

Le Front National n'a donc aucun candidat qualifié pour le second tour en Béarn, et ne recueille qu'un peu plus de 7% des voix dans les Pyrénées-Atlantiques. Claudie Cheyroux, candidate sur la première circonscription, le reconnaît: "ça n'est pas un bon score, les électeurs ne se sont pas mobilisés. Il y a une lassitude des campagnes électorales qui durent depuis plus d'un an".

Vers une majorité absolue

Au niveau national, le scrutin est marqué par une abstention record, environ un électeur sur deux ayant boudé les urnes. Les candidats La République en marche/MoDem arrivent largement en tête (32%). Ils devancent ceux des Républicains/UDI/DVD (21,2%), du Front national (13,9%), de la France Insoumise (10,9%) et du PS/PRG/DVG (10%). La majorité présidentielle ravirait dimanche prochain entre 415 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, culminant très nettement au-dessus de la majorité absolue (289 élus). Hamon, Cambadélis, Mennucci, Filippetti, Duflot : plusieurs personnalités politiques - anciens ministres ou responsables de parti - ont été éliminées dès le premier tour.

Estimation des résultats du 1er tour des élections législatives © Visactu

