Législatives : la socialiste Laurence Juban se retire au profit du candidat d'En Marche !

La candidate du parti socialiste, Laurence Juban a décidé de retirer sa candidature aux élections législatives dans la quatrième circonscription de la Loire pour contrer le Front national. L'Appelouse annonce dans le même temps qu'elle soutient le candidat de la République en marche, David Kauffer.

Le dimanche 11 juin dans les bureaux de vote de la vallée de l'Ondaine, du Pilat, de Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Bonnet-le-Chateau, il n'y aura pas de bulletin PS. La socialiste Laurence Juban a décidé de retirer sa candidature, alors que les militants de cette circonscription l'avaient investie en décembre pour ces législatives.

Barrage au Front national dès le premier tour

"Je ne veux pas participer à l'élection d'un député frontiste", explique Laurence Juban. Et la conseillère régional de préciser : "Marine Le Pen est arrivée en tête dans 56 communes sur les 73 que compte la quatrième circonscription. Et en 2012, le score du Front national était déjà important". Le candidat FN des précédentes législatives, Robert Heyraud, avait récolté plus de 18 % des voix. Constat ajouté à la double candidature à l'extrême-gauche et aux 4.8% de Benoit Hamon, au premier tour de l'élection présidentielle sur cette zone.

"Ce n'est pas une décision facile à prendre mais c'est une décision en responsabilité", insiste Laurence Juban, qui annonce dans le même temps son soutien au candidat de la République en marche, David Kauffer, représentant de "la majorité présidentielle". Ça l'air moins clair pour la fédération socialiste qui évoque dans un communiqué ce mardi après-midi, l'ouverture de "discussions" avec le maire communiste d'Unieux, Christophe Faverjon, "le candidat qui, à ce jour, rassemble (...) la majorité des forces de gauche, citoyennes et écologistes".