Législatives : Landerneau-Lesneven-Landivisiau, la circonscription va-t-elle rebasculer à droite ?

En 2012, la socialiste Chantal Guittet s'impose dans ce fief de la droite. Une députée de gauche dans la circonscription ? Une première sous la Vème République ! Alors, stop ou encore ?

Depuis 1958, la région de Landerneau et Lesneven a toujours élue des députés de droite. En 2012, Chantal Guittet, déjoue les pronostics et s'impose face au sortant Jacques Le Guen (UMP).

Quel point d'équilibre pour la circonscription ?

Bien malin sera celui qui peut prédire les résultats de l'élection dans la 5ème circonscription. Plusieurs candidats ont de vrais atouts pour espérer une qualification au second tour. Tout d'abord, Graziella Melchior, la Lesnevienne et professeur à l'IUT de Brest, a été investi par La République En Marche et peut espérer être portée par la vague de la Présidentielle malgré son manque d'expérience politique.

Graziella Melchior, candidate LREM Copier

En 2012 c'est justement par la vague rose et l'élection de François Hollande que Chantal Guittet arrache la circonscription à droite. La socialiste joue cette fois-ci la carte de l'expérience face à la candidate de LREM. En cas de réélection, elle affirme qu'elle sera bien dans l'opposition sans pour autant voter contre toutes les lois.

Chantal Guittet, candidate PS Copier

Opposition franche ou mesurée ?

Le troisième challenger de poids dans le Nord-Finistère est maire de Landerneau depuis 2008. En cas d'élection, Patrick Leclerc quittera donc ses fonctions pour enfiler le costume de député. Le commerçant Landernéen entend s'impliquer particulièrement dans les dossiers économiques. D'ailleurs, il est plutôt favorable à une nouvelle réforme du code du travail envisagée par le gouvernement. Il est prêt à permettre à Emmanuel Macron à légiférer par ordonnance si cette loi rencontre trop d'oppositions.

Patrick Leclerc, candidat LR-UDI Copier

Au contraire, Pascale Marchand, la candidate de la France Insoumise sera vent debout contre cette réforme du code du travail. Cette opposante farouche aux compteurs Linky espère capitaliser sur le score de Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle. Le candidat malchanceux était notamment arrivé deuxième à Landerneau (19,2%).

Pascale Marchand, candidate de la France Insoumise Copier

Autre candidat à gauche :

Rosalie Salaun, ancienne porte-parole des Jeunes Ecologistes au niveau national représentera Europe Ecologie-Les Verts

Élue, je soutiendrai la mise en place d'un nouveau modèle de sécurité sociale: le revenu universel d'existence. #legislatives2017 #circo2905 pic.twitter.com/YsbNCanzWj — Rosalie Salaün 🌻 (@Rosalie_Sal1) May 29, 2017

Odile Croguennoc a été investi par le parti Nouvelle Donne

a été investi par le parti Françoise Chauveau est engagée dans sa quatrième candidature depuis 2002 au nom de Lutte Ouvrière

est engagée dans sa quatrième candidature depuis 2002 au nom de Pierre-Yves Liziar, reprend le flambeau du Parti Communiste Français

A droite et à l'extrême droite, le Front National tentera de convertir le score de la Présidentielle. Marine Le Pen avait obtenu aux alentours de 12% des voix à Landerneau et Lesneven. Mais pour les législatives il faut obtenir 12,5% des inscrits et non des votants. En fonction de l'abstention, on peut estimer qu'il faut donc 20% des suffrages exprimés. La candidate : Renée Thomaïdis, conseillère régionale FN. Et on complète la liste à droite avec Jean-Paul Barré de Debout La France et Dorian Floch de l'Union Populaire Républicaine.

Les régionalistes présents également

Les régionalistes seront également de la partie dans la 5ème circonscription du Finistère. Maxime Bernas est candidat pour le Parti Breton. Tandis que Oui La Bretagne est représenté par Marcel Berrou, excellent bretonnant, et militant très engagé dans le milieu associatif. Il vit actuellement à Plouguerneau et espère faire raisonner la fibre locale chez les électeurs en défendant la décentralisation.