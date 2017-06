Législatives : à Lannion, une campagne beaucoup plus disputée après la disparition de Corinne Erhel

Corinne Erhel, députée sortante de cette circonscription, avait prévu de briguer un nouveau mandat. Une campagne dans laquelle elle était favorite. Mais sa mort accidentelle, lors d'un meeting à Plouisy (22) le 5 mai dernier, a évidemment tout changé. Alors qui, désormais, pour lui succéder ?

La favorite, c'était elle : Corinne Erhel. Députée sortante, très implantée sur son territoire, très appréciée et très proche . En campagne pour un nouveau mandat, le résultat semblait donc écrit pour elle. Rien ne laissait présager sa disparition. Qui laisse le champ libre à plusieurs candidats, à gauche comme à droite.

Une succession conflictuelle

Le successeur "naturel", c'est d'abord Eric Bothorel, son ancien suppléant et désormais titulaire pour la République en Marche. Sur le papier, son parcours semble le même que Corinne Erhel : un ancien du Parti Socialiste, qui a par la suite rejoint les rangs d'En Marche. Après le décès de sa députée, Eric Bothorel prend alors sa place actuelle à l'Assemblée . Et donc également celle de futur candidat. Une place légitime selon lui : "il m'a semblé naturel de mener ce combat et je le mène désormais à plein. Je suis prêt".

Eric Bothorel se présente d'ailleurs dans la continuité de Corinne Erhel. Sa position est simple selon lui, c'est "celle de Corinne". "Je ne changerais pas une virgule de ses engagements précédents. Je suis dans ses traces", continue-t-il.

Sauf que sa candidature est loin de faire l'unanimité. Notamment au Parti Socialiste. Leur position est claire : Corinne Erhel était encore socialiste, mais pas Eric Bothorel. Il décide donc d'investir quelqu'un face à lui : Eric Robert, adjoint aux finances à la mairie de Lannion. Une candidature tardive mais logique selon eux : "son suppléant était socialiste, il ne l'est plus. Donc je pense qu'il y avait encore une place pour une candidature socialiste dans le Trégor", affirme Eric Robert.

"Si Corinne Erhel avait été là, la candidature d'Eric Robert et de Pierrick Gouronnec ne se serait pas posée", Eric Robert, candidat socialiste sur la circonscription Lannion-Paimpol

La députée sortante Corinne Erhel, décédée brutalement le mois dernier © Maxppp - -

PS/EELV : un accord national mis à mal

Eric Robert se présente donc face à Eric Bothorel. Mais pas seulement. Il a un autre adversaire : Yves Nedellec, investi par Europe Ecologie les Verts (EELV). Ce dernier prend très mal cette nouvelle candidature. "Localement, le PS s'assoit sur l'accord national" assène-t-il. Un accord national, passé entre Benoît Hamon et Yannick Jadot avant l'élection présidentielle et qui devait s'appliquer dans cette circonscription. Mais le candidat des Verts y voit aussi une petite vengeance personnelle contre lui, un ancien du PS, persuadé "qu'on lui en veut".

Un nouvel espoir chez les Insoumis et à droite

Pour Marie-Amélie Troadec, candidate de la France Insoumise, c'est une nouvelle chance pour son parti. Elle défend le programme de "l'avenir en commun" porté par Jean-Luc Mélenchon pendant l"élection présidentielle. Un programme qui avait plu à Lannion : 24,4% des voix pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, arrivé deuxième dans cette ville. Autre atout de la candidate selon elle : se présenter en tant que jeune et femme, des atouts qu'avaient également Corinne Erhel mais que n'a pas son remplaçant.

"On dit toujours que les députés sortants ont plus de possibilités d'être réélus donc évidemment ça rebat les cartes", Marie-Amélie Troadec, candidate pour la France Insoumise

Du côté de la droite, l'espoir est également plus grand pour Jean-Yves de Chaisemartin, candidat les Républicains/UDI. Dans un bastion pourtant historiquement ancré à gauche. Le maire de Paimpol a donc décidé de se présenter lui aussi comme le possible successeur de la députée, "dans une circonscription laissée orpheline". Et pour cela, il mise sur le pluralisme politique, en vogue ces temps-ci : construire une majorité sur des projets et non sur des attaches partisanes.

Les autres candidats