Législatives : LaRem défend la candidature de Jérôme Peyrat contestée par certains militants en Dordogne

Des militants de la République en Marche de Sarlat et de Terrasson dénoncent l'investiture de Jérôme Peyrat sur leur circonscription, la 4e. Dans un communiqué envoyé ce dimanche 15 mai, ils estiment que l'investiture aurait du revenir à la député sortante, Jacqueline Dubois qui "a toujours fait preuve d'implication, de fidélité et de constance" au cours de son mandat. "Nous sommes une dizaine de militants sur Sarlat, les plus présents sur le terrain" a avoir signé le texte explique l'animateur du comité Romain Clolery, des militants "surpris" par cette investiture et qui se demandent "pourquoi Jérôme Peyrat ?".

Ces militants soutiennent la député sortante Jacqueline Dubois

Ils considèrent que le maire de la Roque-Gageac n'est pas un bon candidat, notamment parce qu'il y a cinq ans, il a été battu "sèchement" par Jacqueline Dubois lorsqu'il se présentait sous l'étiquette LR. Ils donnent également d'autres raisons et notamment sans le dire clairement, sa condamnation pour violence sur son ex-compagne.

Ces militants affirment que si la député sortante choisi de se représenter, ils la soutiendront. Jacqueline Dubois doit donner sa réponse cette semaine. Elle a déclaré s'être sentie trahie.

La direction du parti en Dordogne réagit

Ce communiqué a entraîné une réaction de la fédération départementale. Son référent, Dominique Gaschard assure ne pas avoir été informé avant l'envoi du texte ce dimanche. "Il s'agit d'une initiative personnelle, de certains membres des comités de Sarlat et Terrasson". Le référent de LaREM (désormais Renaissance) en Dordogne a donc décidé d'envoyer un communiqué ce lundi pour réaffirmer l'investiture de Jérôme Peyrat mais Dominique Gaschard ne souhaite pas en dire plus :"On attend que Jacqueline Dubois se positionne et on verra ensuite".