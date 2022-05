Législatives : Laurent Wauquiez en meeting à Sarlat pour soutenir Basile Fanier

Les Républicains se réunissent au centre culturel de Sarlat ce samedi à 11h pour une réunion publique autour de Basile Fanier et de sa suppléante Claudine Le Barbier. Pour l'occasion, Laurent Wauquiez, le président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes se déplace en Dordogne pour apporter son soutien au candidat. Il sera accompagné de Guillaume Guérin, président de la Métropole de Limoges, et de Pascal Coste, président de la Corrèze et ancien président des Jeunes agriculteurs.