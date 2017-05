Législatives : Laurent Wauquiez sera suppléant et non pas candidat

Laurent Wauquiez a annoncé ce vendredi qu'il ne briguera pas un nouveau mandat de député de Haute-Loire. En revanche, le président de la région Auvergne Rhône-Alpes est suppléant de la candidate Les Républicains, Isabelle Valentin, sur la première circonscription de Haute-Loire.

Ticket inversé pour ces élections législatives : Laurent Wauquiez, député sortant de la première circonscription de Haute-Loire, a annoncé ce vendredi qu'il ne se représente pas comme candidat à sa propre succession. Il affirme choisir de "rester président de la région Auvergne-Rhône-Alpes".

Pas député, mais suppléant

"Lors de la campagne des régionales, j'ai indiqué que si j'étais élu, je resterai président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le respect de la parole donnée est sacré", explique Laurent Wauquiez qui a su entretenir le suspens jusqu'au dernier jour, jusqu'à la date limite de dépôt des candidatures, ce vendredi 18 heures. La candidate Lr de la première circonscritpiotn de Haute-Loire sera donc Isabelle Valentin, conseillère régionale. Elle était la suppléante de Laurent Wauquiez lors du précédent scrutin, en 2012.

Depuis l’entrée en vigueur, à la fin de mars, de la loi de 2014 sur le non-cumul des mandats, les députés (et les sénateurs) ne peuvent plus cumuler leur mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Entendez par là : maire, adjoint au maire, maire d’arrondissement, président ou vice-président de conseil régional, départemental, d’intercommunalité.. etc. Laurent Wauquiez n'était pas favorable à cette loi,dont l'objectif est de "moderniser la vie publique française". Le président actuel de la région Auvergne-Rhône-Alpes critiquait le risque de la disparition d'un ancrage local pour les députés.

En novembre 2015, en pleine campagne pour les élections régionales, Laurent Wauquiez s'était pourtant engager à ne pas être député s'il était élu à la tête de la Région. Il fustigeait : "les chikayas des apparatchiks parisiens" , chikayas dont il aura tout de même à se préoccuper, en tant que suppléant, si Isabelle Valentin est élue députée en juin prochain.

VIDÉO - En novembre 2015, Laurent Wauquiez assurait qu'il choisirait toujours la région avant Paris