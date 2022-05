Législatives, le bilan et l’urgence sociale au cœur du débat RCFM/Corse-Matin à Porto-Vecchio

Le premier des 4 débats RCFM/Corse-Matin pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains se tenait ce mardi à Lecci. Sept candidats sur onze déclarés ont échangé durant 1h30 autour du bilan du sortant, des enjeux nationaux et territoriaux.

Le débat, animé par José Tafani et Roger Antech, consacré à la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud a permis à 7 des 11 candidats en lice d’échanger durant une heure et demie. Morceaux choisis.

L’heure du bilan

Parmi les thèmes abordés : les questions sociales, les futures discussions à Paris sur fond d'autonomie, avec en introduction le bilan du député sortant, le nationaliste Paul-André Colombani.

Dylan Champeau pour Inseme à Manca : « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret, donc, Paul-André Colombani a été élu pour battre le clanisme et pour porter la question sociale et notamment la précarité en Corse, à Paris. Le résultat, c'est que 5 ans après, rien n'a changé. Je pense qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page avec un député qui puisse siéger dans un grand groupe populaire, éventuellement dans une majorité populaire qui apporte des solutions. »

Valérie Bozzi soutenue par Horizons, parti de la majorité présidentielle : « Moi je ne crois pas que le problème vienne du fait que Monsieur Colombani soit un élu nationaliste à l'Assemblée Nationale. Je crois au contraire que c'est le manque d'action qui a péché dans ce mandat. Monsieur Colombani a fait partie des députés les moins actifs de l'Assemblée Nationale. C'est ça le principal problème. Je le regrette parce qu’on a perdu 5 ans. On n'a pas eu d'avancées, mais je crois au contraire qu'on se retrouve même dans une situation encore pire qu'il y a 5 ans, on a eu les violences de mars. Elles auraient pu être évitées. »

La réponse de Paul-André Colombani : « Moi j'ai été élu en 2017 pour porter la voix des Corses à Paris et je pense que le bilan est très largement au-dessus des députés qui représentaient la Corse jusqu'à présent. Moi, je n’ai été avec mes collègues, que député d'opposition, la 5e République est faite de telle sorte qu'il y a un Président de la République qui gouverne et décide de tout, tout seul. Sur ce quinquennat ce sont les amis de Madame Bozzi qu'elle n’assume pas, _Madame Bozzi qui a changé 3 fois de parti cette année_, elle était Soffiu Novu au mois de juin l'année dernière, Horizons la semaine dernière, et divers droite cette semaine. »

Comment répondre à l'urgence sociale ?

Parmi les autres thèmes abordés bien sûr les enjeux nationaux notamment la question sociale, l'inflation, les salaires, la retraite.

François Filloni pour le RN : « Nous avons une mesure qui nous est propre et qui a marché de 97 à 2002, c'est la zone franche. Elle permet à l'économie Corse qui est en lutte avec l'extérieur...5000 travailleurs détachés, 3000 sous les radars, tout ça c'est une économie souterraine et à côté de ça, il faut parler aussi de l'environnement mafieux et affairiste. On ne pourra pas demander davantage de démocratie localement si à côté de ça on se fait tordre le bras pour délivrer des permis de construire. »

Le communiste Pierre-Ange Muselli-Colonna : « Au sein du Parti communiste français, nous portons bien entendu des mesures telles que le blocage sur les produits de première nécessité, qu'ils soient alimentaires ou qu'il s'agisse des carburants et de l'énergie. Bien entendu, nous porterons, si une majorité de gauche se dégage à l'Assemblée Nationale, une augmentation du SMIC à 1500€ net mais plus largement des salaires. »

Olivier Battistini pour Reconquête! : « Je m'amuse car je ne suis plus étonné que _le peuple ne vote plus à gauche, parce que l'idéologie est très souvent en opposition avec les faits_. Et évidemment, il faut augmenter les retraites, comme pour l'augmentation des salaires les choses sont possibles si on baisse les prestations sociales qui sont liées à l'immigration. »

Yves Daien pour Lutte Ouvrière : « Je vais me permettre de vous donner un exemple très significatif pour les pourfendeurs de travailleurs immigrés, de Allah Akbar, et cetera, 1870 en France, à Marseille, la place de la Plaine était construite par des travailleurs italiens...Ici il n'y aurait pas une seule Clémentine qui serait cueillie s'il n'y avait pas les travailleurs immigrés. »

Egalement candidats dans cette circonscription : Yves Nicolai pour Ecologie au Centre, Vincent Ettori pour les Patriotes, Ghislaine Salmat pour le PS et Pierre-Paul Puccinelli.